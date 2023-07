Darum schalteten am Dienstag reihenweise Zuschauer um 20:30 Uhr bei RTL ab

Am Dienstagabend lieferten sich die Öffentlich-Rechtlichen sowie die Privatsender wieder einen erbitterten Kampf um Reichweite. Dabei erlitt die RTL-Serie „Der König von Palma“ eine fiese Schlappe.

Köln – Beim Ringen um die beste Einschaltquote hatten vor allem die Privatsender am Dienstagabend (18. Juli) ordentlich das Nachsehen. Während die ARD und das ZDF mit Informationssendungen zur Primetime überzeugten, gingen auf ProSieben „Local Hero“ und auf RTL „Der König von Palma“ an den Start. Insbesondere die RTL-Serie musste dabei ein absolutes Quotendesaster verkraften.

ProSieben und RTL: Schleppender Kampf um Reichweite

Schon ProSieben haderte mit seinem „Local Hero“ damit, die Zuschauer an den Bildschirmen zu behalten. Beim Blick auf den AdScanner und den Reichweiten-Verlauf in den Vodafone-Haushalten kam die Dokutainment-Serie, bei der zwei Promis gegeneinander antreten, laut DWDL über den gesamten Abend hinweg nicht in Fahrt. Eine überraschende Bewegung war dagegen auf dem Konkurrenz-Sender RTL zu beobachten.

Ab 20:15 Uhr sicherte sich das „RTL aktuell Spezial“ gute Einschaltzahlen. Die Sendung über die Hitzewelle am Mittelmeer traf nicht nur den Nerv der Zuschauer, sondern konnte auch mit den quotenstarken Öffentlich-Rechtlichen mithalten. Als jedoch „Der König von Mallorca“ mit Henning Baum (50) um 20:30 Uhr das Zepter übernahm, erlebte RTL einen beispiellosen Absturz. Die Serie über die Party- und Gastroszene auf Mallorca schien bei den Zuschauern kein großes Interesse zu wecken.

RTL-Desaster: Darum fiel „Der König von Palma“ in ein Quotenloch

Ein weiterer Blick auf die Reichweiten-Kurve verrät außerdem, wohin die abgesprungenen Zuschauer abwanderten. So ist zeitgleich ein leichter Anstieg in der RTLZWEI-Serie „Hartz und herzlich“ zu beobachten. Ebenso konnte die VOX-Sendung „Hot oder Schrott – Die Allestester“ einen leichten Zulauf verbuchen.

Eigentlich startete RTL am Dienstagabend mit dem „RTL aktuell Spezial“ zur Hitzewelle am Mittelmeer mit guten Quoten in den Abend. Doch bei der Serie „Der König von Palma“ schaltete die Mehrheit der Zuschauer ab. Die Arztserie „In aller Freundschaft“ bescherte der ARD hingegen den Tagessieg. © MDR/Saxonia Media/Thomas Dietze; RTL / PEPBONET

Der Spitzenreiter des Abends ging jedoch in der ARD in Führung. Nachdem schon „Die Heiland“ für eine stabile Reichweite auf hohem Niveau gesorgt hatte, schoss gegen 21 Uhr die Kurve im Ersten rapide nach oben – und bescherte der Arztserie „In aller Freundschaft“ den Tagessieg zur Primetime. Parallel zur ARD-Sendung verlor „Der König von Palma“ immer weiter an Zuschauer und bescherte RTL zum wiederholten Male ein bitteres Quotentief.

Am Montag lieferten sich die ARD mit Schauspieler Heiner Lauterbach (70) und das ZDF mit „Der Bergdoktor“-Star Hans Sigl (54) einen regelrechten Quotenkrimi: Am Ende ging das Erste nur knapp in Führung. Verwendete Quellen: dwdl.de