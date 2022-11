„Dumm und peinlich“: Ben Zucker geht unvorbereitet auf die Bühne - und hat Blackout

Teilen

Schlagerstar Ben Zucker spricht über den peinlichsten Auftritt seines Lebens. Auf der Bühne habe der Sänger vor 9.000 Fans plötzlich einen Blackout erlebt. (Fotomontage) © IMAGO/STAR-MEDIA & IMAGO/HOFER

Über diesen Auftritt ärgert sich Schlagerstar Ben Zucker immer noch: Vor 9.000 Fans sang er plötzlich die Strophen eines berühmten Hits falsch.

Ben Zucker (39) ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der Schlagerszene. Mit Hits wie „Na und?!“ oder „Was für eine geile Zeit“ hat er sich in die Herzen der Schlagerfans gesungen. Seine letzten beiden Alben „Wer sagt das?!“ und „Jetzt erst recht!“ schafften es beide auf Platz eins der deutschen Charts – ein unglaublicher Erfolg für den jungen Künstler. 2018 erlebte Ben Zucker ein besonderes Karriere-Highlight: Er durfte Schlager-Queen Helene Fischer (38) auf ihrer Stadion-Tournee begleiten.

Angesichts dieser beeindruckenden Erfolge könnte man meinen, dass sich der Sänger im Laufe seiner Karriere nie auch nur einen einzigen Fehltritt geleistet hat. Tatsächlich ist aber auch Ben Zucker schon mal ein peinliches Malheur auf der Bühne passiert. Genau darüber spricht er im Interview mit dem „Schlager Radio“. „Es war bei einer Schlagernacht vor 9.000 Fans“, packt der Publikumsliebling aus. Bei dem Auftritt wollte Zucker den Hit „Dein ist mein ganzes Herz“ von Liedermacher Heinz Rudolf Kunze (65) zum Besten geben. „Eine Legendennummer, die man einfach nicht verhauen darf“, weiß er.

Ben Zucker: „Ich hatte die Nummer total verhauen“

So weit, so gut – es gab allerdings ein großes Problem. „Ich hatte die Strophen nicht so richtig drauf, ehrlich gesagt“, gibt der Künstler zu. Deshalb habe ihm ein Bühnenmitarbeiter den Songtext hingelegt, sodass er spicken konnte. Der Trick ging allerdings nicht auf, denn der Sänger hatte einen Blackout und vertauschte dummerweise die Strophen. „Ich hatte die Nummer total verhauen“, gesteht Zucker kleinlaut. Für das Publikum sei es total schade gewesen, dass er den beliebten Song dermaßen in den Sand setzte. „Es war absolutes Lehrgeld für mich persönlich. Das fand ich auch für meine Fans total kacke. Das war einfach nur dumm und peinlich“, ärgert sich Zucker rückblickend über sich selbst.

Der Bühnenstar versucht trotzdem, das Positive an dem Erlebnis zu sehen. Immerhin habe er wertvolle Lektionen daraus gezogen. „Ich werde nie wieder unvorbereitet auf der Bühne stehen“, kündigt Ben Zucker an.