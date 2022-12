Bereut Schlagerstar Vicky Leandros ihr Karriere-Aus schon?: „Warum habe ich das gemacht?“

Die Fans waren schockiert als Vicky Leandros im November ihr Karriere-Aus ankündigte. Jetzt deutet die Sängerin im Interview an, dass sie ihre Entscheidung vielleicht bereuen könnte.

Berlin – Vicky Leandros (70) steht seit über 58 Jahren auf der Bühne und möchte sich jetzt gebührend verabschieden. Nächstes Jahr beginnt die Schlager-Ikone ihre Abschiedstournee, die den Namen „Ich liebe das Leben“ trägt. Noch einmal möchte sie mit ihren Fans gemeinsam feiern und die Musik genießen. Stolz kann sie auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Über 55 Millionen Tonträger hat sie verkauft und auch den ersten Platz beim Eurovision Song Contest 1972 in Edinburgh konnte sie in die Tasche stecken. Bei so einer Karriere bleibt natürlich auch die Frage bestehen, ob es vielleicht Zweifel gegenüber dem Bühnen-Ruhestand gibt?

Bereut Schlagerstar Vicky Leandros ihr Karriere-Aus schon? © IMAGO/Future Image

Auf der „Ein Herz für Kinder“ Spendengala fragte „BUNTE.de“ die Sängerin, ob sie ihre Entscheidung zum Karriere-Aus schon bereuen würde. Vicky scheint sich selber noch nicht sicher zu sein und möchte es auf sich zukommen lassen. Im Interview sagt sie scherzhaft: „Kann sehr gut sein, dass ich irgendwann weinend dastehe und sag: Warum habe ich das jetzt gemacht?“ Die 70-Jährige fügt aber auch noch hinzu, dass sie glaubt, es sei jetzt die richtige Zeit aufzuhören. „Im Sommer bin ich 70 Jahre alt geworden. Da fängt man an, über die Endlichkeit des Lebens nachzudenken“, erzählte sie im November gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Ob die Sängerin ihre Entscheidung zum Karriere-Aus bereuen wird, steht wohl in den Sternen. Natürlich wurde die ESC-Legende aber auch danach gefragt, ob sie noch den ein oder anderen Herzenswunsch offen hat, den sie sich im Ruhestand erfüllen möchte. Daraufhin antwortet die Musikerin, dass sie sich Frieden in Europa wünscht und dass der Krieg in der Ukraine beendet wird. Sie habe gar keine großen Herzenswünsche für sich selber im Moment. Leandros sei es vor allem wichtig, anderen ihre Wünsche zu erfüllen.

Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Die Sängerin hat bereits ein Kochbuch herausgebracht und auch ein Zweites soll dann auch bald in Planung sein. Für ihre Enkelkinder kocht Vicky fast jeden Tag, erklärt sie stolz. Aber auch für die ganze Familie und Freunde schwingt sie regelmäßig den Kochlöffel.