Nicht nur die Bergdoktor-Fans dürfen sich nun bis 2024 Sorgen machen, ob Lisbeth wieder aus dem Koma aufwacht. Auch Monika Gruber, weiß nicht, wie es mit ihrer Rolle weitergeht.

Ellmau, Tirol – Seit 2008 begeistert „Der Bergdoktor“ jetzt schon seine Fans. Doch wer glaubt, dass es in Staffel 16 ruhiger wird, der täuscht sich. Denn auch das Staffelfinale am Donnerstag (23. Februar 2023) war höchst dramatisch – besonders für alle Fans von Mama Gruber. Muss sie nun den Serientod sterben? Monika Baumgartner verrät jetzt, dass selbst sie nicht weiß, ob Lisbeth jemals wieder aufwacht.

„Bergdoktor“-Star bangt um ihre Rolle: Nicht mal Monika Baumgartner weiß, wie es mit Lisbeth weitergeht

Lisbeth liegt nach ihrem Zusammenbruch im Koma. Die ganze Familie Gruber bangt um sie und Martin hat seine Reise nach New York abgeblasen. Fans fragen sich nun verzweifelt: Wacht sie wieder auf oder stirbt sie den Serientod? Um das herauszufinden, müssen sie sich noch bis zur 17. Staffel, deren Dreharbeiten im April starten sollen, gedulden. Aber nicht mal Lisbeth-Darstellerin Monika Baumgartner weiß, wie es mit ihrer Rolle weitergeht.

„Ich habe selbst gefragt, ob meine Figur jetzt den Serientod stirbt“, so Monika Baumgartner gegenüber „TV Spielfilm“. Das Staffelende sei eine Möglichkeit gewesen, die zwei Brüder wieder zu vereinen. „Es musste einen triftigen Grund geben, dass der Martin nicht nach New York geht. Wenn es Lisbeth schlecht geht, dann muss er bleiben. Andersrum wäre die Serie ja zu Ende“, weiß sie. „Darauf, was mit Lisbeth passiert, bin ich genauso gespannt“.

„Hauptsache, Lisbeth stirbt nicht“: Fans wollen nicht, dass Monika Baumgartner beim Bergdoktor aussteigt

Fans sind nach dem schockierenden Staffelfinale von „Der Bergdoktor“ noch immer aufgewühlt. „Hauptsache, Lisbeth stirbt nicht“, schreibt ein Fan auf Instagram. Ein anderer gesteht: „Ich heul immer noch“. Wie diese Kommentare zeigen, gehört Lisbeth Gruber zu den absoluten Fan-Lieblingen. Dass die Serienmacher Mama Gruber also tatsächlich sterben lassen, ist deswegen eher unwahrscheinlich.

Außerdem ist der Hauptcast von „Der Bergdoktor“ seit Folge 1 nahezu unverändert. Einzige Ausnahme: Dr. Roman Melchinger starb nach 11. Staffeln den Serientod, weil der Schauspieler und langjährige Traumschiff-Kapitän Siegfried Rauch 2018 im Alter von 85 Jahren starb.

Ob Lisbeth Gruber wieder aufwacht oder Monika Gruber tatsächlich „Der Bergdoktor" verlässt, finden Fans 2024 in der 17. Staffel heraus. Doch was im TV nach Bergidylle aussieht, ist eigentlich harte Arbeit. Von Kaffee holen bis Set aufbauen über Traktoren von A nach B fahren: Ronja Forcher hat mal nachgefragt, was man als Praktikant bei „Der Bergdoktor" so macht.