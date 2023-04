„Bergdoktor“-Star Rebecca Immanuel hat neue TV-Rolle: Plattenbau im Leo-Look

Von: Lukas Einkammerer

Diesen Monat starten die Dreharbeiten zur 17. „Bergdoktor“-Staffel. Rebecca Immanuel arbeitet derzeit noch an einem anderen Projekt – und zeigt sich dabei stark verändert.

Wien – Seit 2013 verkörpert Rebecca Immanuel (52) bei „Der Bergdoktor“ die Rolle der Dr. Vera Fendrich – und ist als Kollegin von Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) und Ehefrau von Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller, 57) aus der ZDF-Heimatserie nicht mehr wegzudenken. Dem Fernsehpublikum ist sie als taffe Ärztin bekannt – sie kann aber auch ganz anders, wie ihr neuestes Projekt beweist.

Leo-Outfit statt Arztkittel: „Bergdoktor“-Star Rebecca Immanuel dreht neue Serie

Noch diesen Monat geht es für Dr. Vera Fendrich und ihre Kollegen zurück nach Ellmau, wenn die Klappe für die mit Spannung erwartete 17. „Bergdoktor“-Staffel fällt. Auch zwischen den Drehmonaten sitzen die sympathischen Serienstars aber keineswegs auf der faulen Haut und haben einen gut befüllten Terminkalender. Ronja Forcher (26) und Mark Keller versuchen sich als Schlagerstars und Rebecca Immanuel steht für neue, dem ZDF ferne, Projekte vor der Kamera.

Für die Serie „Mandy und die Macht des Bösen“, die von Amazon Prime Video produziert wird und noch dieses Jahr ausgestrahlt werden soll, tauscht Rebecca Immanuel den Arztkittel für einen überraschenden Look. Auf einem ersten Foto vom Set in Wien ist die gebürtige Nordrhein-Westfalin neben ihren Co-Stars Eli Riccardi (25) und Bayan Layla (27) zu sehen – und trägt neben einer blonden Haarpracht ein Oberteil mit Leopardenprint und ein dazu passendes Haarband. So verändert haben Fans Klinikleiterin Dr. Fendrich bestimmt noch nie gesehen.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

Vom ZDF zum Streamingdienst: „Bergdoktor“-Star Rebecca Immanuel hat neue Rolle

Was es mit der drastischen, optischen Verwandlung von Rebecca Immanuel auf sich hat, wird in einer vom Streamingdienst veröffentlichten Kurzbeschreibung der neuen Serie deutlich. Denn in „Mandy und die Mächte des Bösen“ spielt sie die Mutter von Mandy (Eli Riccardi), mit der sie in einem Hochhauskomplex lebt. Ihre Tochter verdient ihr Geld mit gefälschten Séancen, nimmt dabei eines Tages ganz unverhofft Kontakt mit dem Geist ihrer alten Schulfreundin Selcan (Bayan Layla) auf – und muss sich den bedrohlichen Mächten in ihrem Zuhause stellen.

Egal ob als souveräne Ärztin bei „Der Bergdoktor“ oder als Mutter in einer Welt voller übernatürlicher Ereignisse – Rebecca Immanuel beweist mit ihrer neuen Rolle, wie wandelbar Schauspieler in ihrem Tagesgeschäft sein müssen. Einer ihrer Serien-Kollegen im ZDF sorgt indessen für Schlagzeilen, denn „Bergdoktor“-Star Hans Sigl legt sich öffentlich mit Christian Lindner an. Verwendete Quellen: Amazon Studios, fuersie.de