Berge, Herzen, heiße Suppe: Ist Evelyn Burdecki auf Liebesurlaub mit Stefan Mross?

Von: Matthias Kernstock

Am Wochenende stand Evelyn Burdecki (34) bei „Stars in der Manege“ im Circus Krone in München. Anstatt anschließend zurück nach Düsseldorf zu fahren, reiste die Blondine in die Berge. Ob Flirt Stefan Mross (47) mit ihr gemeinsam die Frittatensuppe auslöffelte?

Traunstein – Stefan Mross ist wieder gesund. Der Schlagersänger aus Traunstein musste seinen Auftritt am Samstag bei „Stars in der Manege wegen Corona kurzfristig absagen. Dabei hatte sich der „Immer wieder sonntags“-Moderator so auf ein Wiedersehen mit Flirt Evelyn Burdecki gefreut.

Evelyn Burdecki bei „Stars in der Manege“, Stefan Mross wieder gesund

Die Blondine und der Trompeter flirteten nach Dreharbeiten zur „Märchenstunde“ im „Explosion“-Club in Warschau. Als RTL-Moderatorin Evelyn Burdecki später fragte, ob es einen Kuss gab, lief die rheinische Frohnatur rot an und flüchtete. Stefan Mross selbst äußerte sich nicht zu den Liebesgerüchten – auch, weil Ex Anna-Carina Woitschack ihn aus seinen Social-Media-Accounts ausgesperrt und seine Instagramfotos gelöscht haben soll, so bild.de.

Stefan Mross zeigte sich bei WhatsApp gesundet und machte sich in München ein paar schöne Stunden. © privat

Während Woitschack am Montag das erste Mal ihren neuen Freund Daniel B. der Öffentlichkeit zeigte, bekam Stefan Mross nette Grüße von DSDS-Kandidatin Annemarie Eilfeld zugeschickt. Ob der Schlagerstar diese überhaupt gelesen hat, darf bezweifelt werden. Vielleicht ist Mross gerade sehr abgelenkt.

Frittatensuppe mit Stefan Mross? Evelyn Burdecki unterwegs in den Bergen

Nach ihrem Auftritt bei „Stars in der Manege“ fuhr Evelyn Burdecki nicht zurück in die Heimat, sonder fuhr weiter Richtung Berge. Bei Instagram sah man zunächst verschneite Berglandschaften und ein weißes Herz in der Instagramstory von Evelyn Burdecki. Schnell wurde klar: Burdecki ist in den Bergen unterwegs.

Nach ihrem Auftritt bei „Stars in der Manege“ fuhr Evelyn Burdecki in die Berge. Ob Stefan Mross ihr Gesellschaft leistet? © Instagram Evelyn Burdecki

Wenig später postete das TV-Sternchen aus Düsseldorf noch ein Foto einer Frittatensuppe. Das Gericht aus Fleischbrühe, Rindfleisch und frittierten Pfannkuchen stammt zwar aus Deutschland, ist aber in Österreich sehr beliebt. Auch hier verzierte Burdecki ihr Foto mit einem roten Herzen.

Management von Evelyn Burdecki lässt Anfrage offen

Ein Herz für ihre Begleitung Stefan Mross? Die Dschungelcamp-Gewinnerin von 2019 heizt die Liebesgerüchte um den Traunsteiner Trompeter weiter an. Tz.de fragte am Montag offiziell beim Management der „Wok-WM“-Teilnehmerin an, mit wem die Blondine in den Bergen unterwegs ist. Die Anfrage blieb bis Dienstag unbeantwortet. Vielleicht auch deswegen, weil die Antwort nur neue Fragen aufwerfen würde.

Eine Hand hier, ein Schatten dort: Mehr bekamen Fans von Anna-Carina Woitschacks Neuem bisher nicht zu Gesicht. Doch auf Instagram überrascht die Schlagersängerin nun tatsächlich mit einem gemeinsamen Foto von ihr und Daniel. Verwendete Quellen: Instagram Evelyn Burdecki, bild.de