„Nicht akzeptabel“: Bergretter-Fans sind entsetzt über Serientod in Staffelauftakt

Von: Lukas Einkammerer

Bei „Die Bergretter“ geht es gleich zu Beginn der neuen Staffel dramatisch zu. Jessika Pollath stirbt den Serientod – was harte Kritik seitens der Fans mit sich bringt.

Ramsau – Seit dem 02. März zeigt das ZDF die 14. „Bergretter“-Staffel und hat damit den Sendeplatz von „Der Bergdoktor“ mit einer anderen beliebten Heimatserie gefüllt. Wie auch in der Welt von Martin Gruber (Hans Sigl, 53) steht in den neuen Folgen (donnerstags um 20:15 Uhr im ZDF) für Markus Kofler (Sebastian Ströbel, 46) und seine Kollegen Drama auf dem Programm. Gleich in der ersten Episode müssen sich „Bergretter“-Fans von einem bekannten Gesicht verabschieden.

Sechs Jahre lang stand Maxi Warwel (40) bei den „Bergrettern“ als Jessika Pollath vor der Kamera, doch mit dem Auftakt der 14. Staffel endet ihr Abenteuer in der idyllischen Gebirgswelt von Ramsau. Bei einer Rettungsaktion stürzt die Freundin von Simon Plattner (Ferdinand Seebacher, 33) eine Klippe hinab – ein tragisches Ende für die taffe Hauptkommissarin. Als wäre ihr Verlust noch nicht genug, kommt es für Fans noch schlimmer, denn im „Bergretter“-Staffelaufstart steigen gleich zwei Schauspieler aus.

„Ich bin voller Dankbarkeit, aber ich bin auch sehr, sehr, sehr traurig“, meldete sich Maxi Warwel nach der Ausstrahlung ihrer finalen „Bergretter“-Folge auf Instagram zu Wort, „Trotzdem war es Zeit, weiterzuziehen.“ Das Schicksal von Jessika scheint zwar endgültig besiegelt, dass sie eines Tages zurückkehren könnte, schließt die gebürtige Berlinerin aber dennoch nicht aus: „Und wer weiß, vielleicht taucht Jessi ja irgendwann wieder auf?“

Kurios: „Bergretter“-Liebling heißt wie der Bergdoktor In 38 Folgen führte Andreas Marthaler (Martin Gruber, 52) das „Bergretter“-Team an, bis er unter dramatischen Umständen in Folge 6 der sechsten Staffel („Abgeschnitten“) in den Tod stürzte. Gerade aufmerksamen ZDF-Zuschauern dürfte aufgefallen sein: Der ehemalige „Bergretter“-Hauptdarsteller hat einen prominenten Namensvetter. Der von Hans Sigl (53) verkörperte Bergdoktor in der gleichnamigen Serie heißt ebenfalls Martin Gruber.

„Null Notwendigkeit“: „Bergretter“-Fans sauer wegen Serientod von Jessica Pollath

Jessikas plötzlicher Serientod sorgt bei den Fans in den sozialen Medien für scharfe Kritik. „Mit diesem Ausstieg habe ich nicht gerechnet und er stimmt mich traurig“, schreibt eine Instagram-Nutzerin, „Was sich da nur die Folgenschreiber gedacht haben?“, wundert sich ein anderer. „Ich glaube, die Fans sind nicht der Meinung, dass es Zeit war, weiterzuziehen. Im Gegenteil – die Figur (…) hätte gerade jetzt ihre volle Blüte erreicht“, beschwert sich eine Userin und ein weiterer befindet: „Dramaturgisch bestand null Notwendigkeit, Maxi aus der Serie zu nehmen.“

Mit einem so tragischen Serientod hatten „Bergretter“-Fans bestimmt nicht gerechnet: Jessica Pollath (Maxi Warwel) stürzt eine Klippe hinab. © Screenshot/ZDF/Die Bergretter (Fotomontage)

Glücklicherweise hat ein Fan bereits eine Idee, wie Jessika eines Tages wieder bei den „Bergrettern“ mitmischen könnte: Bergdoktor Martin Gruber findet und behandelt sie und hilft ihr dann nach Hause. Komplett ausgeschlossen ist ein solcher Handlungsstrang nicht, denn „Bergretter“-Star Sebastian Ströbel kann sich eine gemeinsame Folge mit „Der Bergdoktor“ durchaus vorstellen. Verwendete Quellen: Instagram/diebergretter_offiziell, Instagram/maxi_warwel