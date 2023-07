„Angst vor Lindemann“: Rammstein-Sänger ändert Songtexte bei Berlin-Konzert

Von: Jonas Erbas

Teilen

Wegen der Vorwürfe gegen Till Lindemann steht Rammstein seit Wochen im Kreuzfeuer. Auf der Bühne in Berlin reagiert der Sänger mit einer recht eigenwilligen Aktion auf die Kritik.

Berlin – Seitdem ab Ende Mai vermehrt Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) laut wurden, ist nichts mehr, wie es einst war: Obwohl nach wie vor die Unschuldsvermutung gilt und der 60-Jährige die Anschuldigungen über seine Anwälte zurückgewiesen hat, scheinen viele ihr Urteil bereits gefällt zu haben. Fans der Band halten dahingegen weiter eisern zu Lindemann, wie sich jüngst bei den restlos ausverkauften Konzerten im Berliner Olympiastadion (am 15., 16. und 18. Juli) zeigte.

Wegen Vorwürfen gegen Till Lindemann? Rammstein-Texte live geändert

Vor Ort mussten sich die Rammstein-Fans zunächst mit mehreren hundert Gegendemonstranten arrangieren, die den Konzertbesuchern teils vorwarfen, „Mittäter“ zu sein. Der Stimmung tat das keinen Abbruch: In der bis zum Rand gefüllten Heimspielstätte von Hertha BSC wurde mit Till Lindemann und Co. ausgelassen zu Hits wie „Mein Herz brennt“, „Sonne“ oder „Engel“ abgerockt.

Till Lindemanns optische Transformation in 30 Jahren Rammstein Fotostrecke ansehen

Kurios: Gleich zweimal änderte der Rammstein-Frontmann die Texte seiner Songs – und nahm damit wohl indirekt Bezug auf die Vorwürfe, denen er sich seit Wochen ausgesetzt sieht. So heißt es im Lied „Angst“ eigentlich „Die Rücken nass, die Hände klamm / Alle haben Angst vorm schwarzen Mann“. Live wurde aus der letzten Passage prompt: „Alle haben Angst vor Lindemann.“

Rammstein: Echte Chartstürmer In Deutschland schafften es Rammstein seit 1997 immer auf Platz 1 der Albumcharts, lediglich ihr Debüt „Herzeleid“ von 1995 platzierte sich ‚nur‘ auf Platz 2 – das allerdings erst 2020, im Rahmen einer Wiederveröffentlichung. Ansonsten läuft es für die Band seit Jahrzehnten geschmiert: Insgesamt elfmal standen Till Lindemann und Co. in Deutschland an der Chartspitze und das nicht nur mit Studio-, sondern auch Live- und Best-of-Alben. In Österreich kommt die Gruppe auf sieben, in der Schweiz auf fünf Höchstplatzierungen.

Till Lindemann dichtet Textzeilen um: Rammstein-Fans jubeln, Kritiker sehen sich bestätigt

Auch die Herzschmerz-Ballade „Ohne dich“ wurde einfach umgedichtet: Statt „Weh mir, oh weh / Und die Vögel singen nicht mehr“ sang Till Lindemann in Berlin die Zeile „Und die Sänger vögeln nicht mehr“. Beim Publikum kam die Neuinterpretation der beiden Songs gut an: „Ich feiere euch für den geilen Humor“ oder „Als er das so gesungen hat, bin ich ausgeflippt“ hieß es unter einem Instagram-Beitrag von Rammstein nach dem Konzert. Dort wurde die „Alle haben Angst vor Lindemann“-Textzeile gleich mehrfach positiv hervorgehoben.

Kritiker der Band sehen sich durch den Vorfall in ihrem Bild dahingegen bestätigt: „Mit Humor hat das gar nichts zu tun“ oder „Machtposition wieder mal ausgenutzt“ lauteten weniger euphorische Kommentare. Für Aufsehen sorgte zuletzt auch Schlagerstar Bernhard Brink (71) mit einem fragwürdigen Spruch zu den Lindemann-Vorwürfen. Verwendete Quellen: bild.de, instagram.com/rammsteinofficial, youtube.com