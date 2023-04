Berlin im Royalfieber: Freude über König Charles III. und Camillas Kommen ist groß

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

König Charles und Königsgemahlin Camilla sind in Berlin eingetroffen. In Massen strömen die royalen Fans zum Brandenburger Tor.

Berlin – Der rote Teppich ist für König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) ausgerollt. Der Monarch will ein Zeichen setzen für die künftigen Beziehungen und nach den Wirren des Brexits. Premierminister Rishi Sunak (42) hatte dem König zu dem Schritt geraten. Die Sicherheitsvorkehrungen sind so groß, wie die Freude der Deutschen.

Charles III. und Camilla werden in Deutschland gespannt und erfreut erwartet

Pünktlich um 14:10 öffnet sich die Tür des Flugzeugs und Charles III. erscheint kurz hinter ihm Camilla im hellblauen Mantel. Zwei Eurofighter, die das Flugzeug begleiteten, drehen noch eine Ehrenrunde über dem Flughafen, während die Salutschüsse auf das Königspaar nieder donnern. Platzpatronen versteht sich, kein Irrläufer soll den Ehrengast treffen.

König Charles III. – Erstaunliche Bilder seines royalen Lebens Fotostrecke ansehen

Gleich auf den ersten Metern werden viele Hände geschüttelt, alles läuft perfekt. Es soll nun alles in ruhigeres Fahrwasser kommen, auf dem breiten roten Teppich genauso wie in den britisch-deutschen Beziehungen. Während Charles und Camilla in die wartende Luxuslimousine steigen und zum Brandenburger Tor aufbrechen.

Berliner versammeln sich am Brandenburger Tor, um das Königspaar zu begrüßen

Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) und seine Gattin Elke Büdenbender (61) erwarten den König und seine Frau. Schon am Vormittag war dort schon ordentlich Trubel. Bereits seit Stunden hatten sich die Royal-Fans rund um das Berliner Wahrzeichen versammelt, vereint in der Hoffnung, einen Blick auf den neuen britischen Regenten und seine Frau erhaschen zu können.

König Charles III. und Camilla treffen in Berlin ein – wo sie von Scharen an Royals-Fans erwartet werden. © dpa/Jens Büttner

Beim Staatsbesuch des wichtigsten Mannes des Vereinigten Königreichs gilt eine vergleichbare Sicherheitsstufe wie bei hochkarätigen Politikern. Insgesamt etwa 900 Polizisten sorgen für Absperrungen auf Straßen und Plätzen und die Sicherheit eingesetzt werden, bis zu 1.100 Sicherheitskräfte stehen bereit. Während die Menge erfreut der Ankunft entgegenfiebert, gibts hier die golden Regeln im Umgang mit den Royals. Verwendete Quellen: Pressmitteilungen, Agenturen