Besondere Rolle: „Game of Thrones“-Star Kit Harington wird Marvel-Superheld 

Auf einer Disney-Messe hat der Filmproduzent Kevin Feige Details darüber enthüllt, welche Rolle dem Schauspieler im Marvel-Universum künftig zukommen wird.

New York - „Game of Thrones“-Star Kit Harington (32) wird zum Marvel-Superhelden. Der Schauspieler wird übereinstimmenden Berichten von US-Medien zufolge die Rolle von Dane Whitman in „Eternals“ übernehmen. Demnach kündigte der Unterhaltungsriese Disney dies im Rahmen seiner Messe D23 Expo am Wochenende in Kalifornien an.

Hochkarätige Besetzung

In dem Film über unsterbliche Superhelden sollen laut TV-Sender CNN auch Salma Hayek und Angelina Jolie mitspielen. Nach Fox-Angaben soll das Werk im November 2020 veröffentlicht werden. Es ist Haringtons erster Auftritt im für Disney äußerst lukrativen Marvel-Universum. Weltbekannt wurde er als Jon Schnee in der enorm erfolgreichen TV-Serie „Game of Thrones“.

dpa