Fährt Merkel-Mitarbeiterin zum Eurovision Song Contest? CDU wirbt für Berliner Sängerin

Von: Patrick Mayer

Bewirbt sich um die Teilnahme für Deutschland am Eurovision Song Contest: die Berliner Sängerin „Betül“. © Screenshot Youtube@BetulAkmar

Die Sängerin „Betül“ aus Berlin-Neukölln bewirbt sich um den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Bei der CDU arbeitete sie ganz nah an Angela Merkel dran.

München/Berlin - Das Lied „Heaven“ soll es richten, um den Sprung zum Eurovision Song Contest (ESC) zu schaffen. Die Mittelstandsunion von CDU und CSU wirbt bei Social Media für ihre Mitarbeiterin Betül Akmar. Der Grund: Die 29-Jährige ist eine aufstrebende Sängerin in Deutschland, ihr Vorname ist gleichzeitig auch ihr Künstlername.

ESC: CDU-Mitarbeiterin Betül bewirbt sich um Teilnahme am Eurovision Song Contest

Songs der 29-Jährige finden sich bei Youtube. Wie die Bild nun berichtet, bewirbt sich die Interpretin aus Berlin-Neukölln um einen Platz im deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Demnach stünden schon acht Teilnehmer des Vorentscheids fest, der am 3. März 2023 in Köln ausgetragen wird.

Ein neunter Platz wird demnach über TikTok gesucht. Mit dabei: Die Berliner CDU-Mitarbeiterin Betül Akmar. Nicht nur in der Musik, auch in der bei der CDU hat es „Betül“ schon weit gebracht. So arbeitete sie laut Bild als Assistentin von 2018 bis 2022 im Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Zentrale in der Hauptstadt. Dort, wo Ex-Kanzlerin Angela Merkel, der gescheiterte Kanzlerkandidat Armin Laschet und der heutige Vorsitzende Friedrich Merz sich die Klinke in die Hand gaben und geben. Das berichtet tz.de.

Dass „Betül“ sich Chancen auf den ESC-Vorentscheid und vielleicht auch auf die Teilnahme am Eurovision Song Contest ausrechnen darf, beweisen nicht nur ihre professionell einstudierten Videos bei Youtube. Sondern auch, dass sie mit Beyoncé-Producer Wayne Wilkins zusammenarbeitet - einem Meister seines Faches.

ESC-Finale: Eurovision Song Contest 2023 steigt im britischen Liverpool - mit Betül?

Schafft sie es mit dieser Unterstützung sogar zum Eurovision Song Contest? Das ESC_Finale steigt am 23. Mai 2023 im stimmungsvollen Liverpool an der britischen Merseyside. Währenddessen geht ihre Arbeit bei der Union weiter. Bei der CDU ist sie mittlerweile persönliche Assistentin von Wirtschaftsflügel-Chefin Gitta Connemann.

Übrigens: Als Aufnahmeort für das Video für das TikTok-Voting diente laut Bild die Bundesgeschäftsstelle der Mittelstandsunion. Wird die prominente Unterstützung zum X-Faktor im Wetteifern um einen Platz beim Eurovision-Song-Contest-Vorentscheid? Fortsetzung folgt. (pm)