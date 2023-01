„Extrawürste gibt es nicht“: Wie Kate und William ihre Kinder vor Harrys Schicksal bewahren wollen

Von: Susanne Kröber

Möglichst bodenständig wollen Prinzessin Kate und Prinz William ihre Kinder George, Charlotte und Louis erziehen – ihr Nachwuchs soll auf keinen Fall enden wie Prinz Harry.

London – Seit seiner Kindheit war Prinz Harry (38) bewusst, dass er nur der „Ersatzmann“ für seinen älteren Bruder William (40), den heutigen Thronfolger, ist. Dass dieses Bewusstsein traumatische Auswirkungen auf sein Leben hatte, dürfte spätestens seit der Veröffentlichung von Harrys Biografie „Reserve“ („Spare“) klar sein. Droht dieses Schicksal nun auch den Kindern von Prinz William und Kate Middleton (41), im Besonderen der Zweitgeborenen Charlotte (7)?

Sieht man Williams und Kates Kinder George (9), Charlotte und Louis (4) bei offiziellen Terminen, scheinen sie meistens jede Menge Spaß zu haben. Vor allem Nesthäkchen Louis entzückt die Royal-Fans gerne mit Faxen und Grimassen, scheint einfach Kind sein zu dürfen. Ansonsten ist der Familie ihre Privatsphäre heilig, zu besonderen Anlässen veröffentlichte Fotos schießt Hobby-Fotografin Kate gerne selbst.

„Die Kinder werden ganz normal erzogen. Extrawürste gibt es selbst für George nicht“, verrät ein Palast-Mitarbeiter gegenüber bild.de. „Kate und William sind herrlich normale Eltern. Die Kids gehen mit Mama in den Supermarkt zum Einkaufen und Kate achtet darauf, dass alle drei Kinder feste Routinen wie feste Bettzeiten haben. Bodenständigkeit ist Kate und William sehr wichtig.“ Und genau diese Bodenständigkeit soll George, Charlotte und Louis davor bewahren, ähnlich abzustürzen wie ihr Onkel Harry in seiner Jugend.

Kate und die Kinder lieben es sportlich

Über ihre Kinder George, Charlotte und Louis sagt Prinzessin Kate laut mirror.co.uk, dass alle große Sport-Fans sind. „Sie lieben Sport“, so Kate. „Sie sind in einem Alter, in dem sie es einfach lieben, herumzurennen.“ Das würde auch ihr helfen, fit zu bleiben. „Wann auch immer ich Sport reinquetschen kann, dann mache ich das. Ich mache sogar mit meinen Kindern vor der Schule Trampolinspringen.“