Beyoncé zeigt ihren gewaltigen Babybauch 

Bald ist es soweit - dann wird Sängerin Beyoncé Zwillingsmama. Am Wochenende feierte die 35-Jährige eine riesige Baby-Fete und zeigte ihre gewaltige Kugel.

Beverly Hills - Im Februar verkündete Sängerin Beyoncé Knowles-Carter, dass sie zum zweiten Mal Mama wird. Dieses Mal allerdings gleich von Zwillingen. Seither hält sie die Fangemeinschaft mit zahlreichen Instagram-Schnappschüssen auf dem Laufenden.

So auch am Wochenende, als die 35-Jährige zusammen mit ihrem Ehemann Jay-Z eine Babyparty im afrikanischen Stil schmiss. Zu den zahlreichen Gästen zählten laut eonline.com die ebenfalls schwangere Tennisspielerin Serena Williams und „Destiny‘s Child“-Kolleginnen Kelly Rowland und Michelle Williams. Die Party stieg in einem privaten Domizil in Beverly Hills, das einst der „Queen of Pop“ Madonna gehörte.

Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin anschließend einige Bilder ihrer Babykugel - dank bauchfreiem Outfit ist der Fortschritt ihrer Schwangerschaft deutlich zu erkennen. Obwohl der Geburtstermin geheim ist, scheint die Niederkunft der Zwillinge bei diesem Anblick nicht mehr allzu weit in der Ferne zu liegen.

All theses beautiful ladies at The Carter Push party! ❤️❤️ Ein Beitrag geteilt von Tina Knowles (@mstinalawson) am 20. Mai 2017 um 16:03 Uhr

Mutter Tina Knowles gewährte mit einem Video ebenfalls einige Einblicke in die Party. Die Gäste legten sich für das afrikanische Motto sichtlich ins Zeug.

Beyoncé wurde bereits 2012 Mutter der kleinen Blue Ivy. Damals verkündete sie ihre Schwangerschaft bei den „MTV Video Music Awards“.

