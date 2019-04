Geheimnis gelüftet: Baby von YouTube-Star Bibi bekommt Namen, den es in Deutschland erst 72 Mal gibt

Viele Monate hatten sie es geheim gehalten, nun ist es endlich raus. Der Name von Bibis und Julians kleinem Sohn. Und der ist in Deutschland so selten, dass die Eltern dafür eine Genehmigung vom Amt brauchten.

Update vom 05. April, 10 Uhr: Es wurde viel spekuliert, jetzt haben Bibi und Julian den Namen ihres Sohnes im neuesten YouTube-Video verraten. Lio heißt der Kleine. Gar nicht so ungewöhnlich, wie man vielleicht denken mag. Dennoch mussten sich die Eltern dafür eine Genehmigung vom Amt einholen. In einem Schreiben erfuhren sie dann - den Namen gebe es in Deutschland bisher nur 72 Mal.

Wie sind die frischgebackenen Eltern also auf den seltenen Namen gekommen? „Wir wollten etwas Kurzes, Süßes. Irgendwann sind wir eine Namensliste im Internet durchgegangen, haben alles durchgelesen und sind bei Lio gestoppt. Dann haben wir uns beide angeguckt und gesagt: 'Das ist der Name'", erzählten Bibi und Julian ihren Fans.

Auch weshalb sie so lange ein Geheimnis darum gemacht haben, verrieten sie im Video: „Wir wollten den Kleinen schützen. Keiner sollte über den Namen urteilen.“ Irgendwann wurde das Schweigen den beiden YouTube-Stars aber zu anstrengend. „Wenn ein Kellner im Restaurant wissen wollte, wie denn der Kleine hieß, mussten wir uns Lügen ausdenken, weil wir Angst hatte, er kenne uns“, erzählt Julian. Auch im Flugzeug gab es Probleme, wenn die Stewardess den Kleinen mit Namen ansprach und junge Fans es mitbekamen. „Danach habe ich Instagram aufgemacht und Kommentare im Stil von 'Aha, ich hab gehört, dass der Kleine Lio heißt' bekommen. Der Druck wurde einfach zu groß.“ Daher seien die jungen Eltern nun erleichtert, endlich das Geheimnis gelüftet zu haben. Auch in den Kommentaren werden sie bestärkt, die meisten Fans finden Lio „einen super schönen, außergewöhnlichen und echt tollen Namen.“

Bibi und Julian im Elternglück

Update vom 6. November, 14. Uhr: Bibi Claßen - ehemals Heinicke - und Ehemann Julian sind eigentlich ein Herz und eine Seele. Seit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Babys schwelgen die beiden im Elternglück. Doch die frischgebackene Mama hat nun von ihrem Liebsten eine satte Kopfnuss kassiert. Das ist in der aktuellen Instagram-Story des YouTube-Stars zu sehen.

Bibi sitzt in dem Clip Huckepack auf dem Rücken von Julian. Während die beiden herumscherzen und in die Kamera sprechen, versucht Julian offenbar, die 25-Jährige wieder ein Stück weiter nach oben auf seinen Rücken zu platzieren. Dann passiert etwas, das in der Story mit den Worten „Wie dumm kann man sein?“ angekündigt wird. Bei einer ruckartigen Bewegung schlägt Julian seinen Hinterkopf nach hinten und direkt auf Bibis Gesicht. Die 25-Jährige bekommt eine regelrechte Kopfnuss von ihrer besseren Hälfte.

+ Bibi kurz nach dem Kopfstoß von Julian. © Screenshot Instagram bibisbeautypalace

Danach sieht man das Ehepaar auf der Couch sitzen, Bibi reibt sich die schmerzende Augenbraue, Julian den Hinterkopf. „Das gibt ne richtige Beule“ kommentiert sie zusammen mit einem „Boom“ in der Story. Ernsthaft verletzt zu haben scheinen sich aber weder Bibi noch Julian. Mit den Tränen kämpfen die beiden offenbar eher vor Lachen als vor Schmerz.

„Fruchtblase geplatzt live“: YouTube-Star Bibi Heinicke schockt mit Badewannen-Bild - Fans trauen Augen nicht

Es muss ein aufregendes Jahr gewesen sein für YouTube-Star Bianca „Bibi“ Claßen. Im Mai wird bekannt, dass die 25-Jährige gemeinsam mit Freund Julian Nachwuchs erwartet. Es folgen Fotos mit wachsendem Babybauch und der Erstausstattung für den Familienzuwachs.

Im September dann die Hochzeit der Influencer - beim Antrag zuvor waren die Fans natürlich auch auf Instagram dabei. Der Sohn von Bibi und Julian kam im Oktober zur Welt, den Namen halten die beiden YouTube-Stars allerdings noch geheim.

YouTube-Star Bibi gibt Fans intimen Einblick in Badewanne - die achten nur auf das Wasser

Noch haben die Fans den kleinen Jungen nicht zu Gesicht bekommen. Dafür gewährt Bibi andere intime Einblicke - aus der Badewanne. Nicht nackt, sondern in einem Badeanzug sitzt die Neu-Mama in der Wanne. In der Hand hält sie eine Packung Badesalz, in der anderen den Duschkopf. Doch das stört die Fans nicht wirklich.

Vielmehr das Badewasser erregt die Gemüter. Und das ist rot gefärbt, schäumt an einigen Stellen. Deswegen können die Fans nur an eines denken: „Ich dachte erst mal sie hätte ihre Tage“, schreibt ein User. Und mit dieser Meinung steht er nicht alleine da.

Bibi Claßen: Kritik an Bild auf Instagram - „Fruchtblase geplatzt live“

Das könnte auch am Kommentar der 25-Jährigen liegen, mit dem sie das Bild versehen hat. „Ich war gestern das erste Mal seit der Geburt in der Badewanne & natürlich durften die neuen #bilou Badesalze nicht fehlen. Alle drei Sorten riechen so intensiv und lecker - ein richtiges Bade-Erlebnis“. Der YouTube-Star schreibt, dass es das erste Bild nach der Geburt ihres Sohns war - und sorgt so prompt für weitere Kommentare auf Instagram

„Wenn man den Zeitpunkt bedenkt, hätte sie vielleicht lieber zu einer anderen Farbe greifen sollen. Aber jeder kann tun was er will“, schreibt eine Userin. Andere sind da schon deutlicher: „Fruchtblase geplatzt live“.

Dabei wollte Bibi eigentlich nur Werbung für ein neues Produkt machen. Sie vertreibt mit ihrer Marke „Bilou“ Beautyprodukte wie Duschschaum und Bodyspray. Nun unter anderem auch Badesalze. Und das würde man auf dem Bild auch erkennen, ist in einigen Kommentaren zu lesen. „ Mann sieht doch die Tüte in ihrer Hand, und wie das Salz rein schüttet..“ oder „Hallo, Bibi würde niemals Posten das sie in der Badewanne ihre Tage hat. Man sieht doch das es Badesalz ist. Diese Kommentare sind Unsin“ ist auf Instagram zu lesen.

„BibisBeautyPalace“ ist einer der erfolgreichsten YouTube-Kanäle Deutschlands

Der YouTube-Kanal (Dagi Bee bald im TV! YouTube-Star hat krasse Ankündigung für Fans, wie extratipp.com* berichtet) BibisBeautyPalace der 25-Jährigen gehört zu den erfolgreichsten Kanälen Deutschlands: Mehr als fünf Millionen Abonnenten zählt Bibi dort, auf Instagram sind es mehr als sechs Millionen Follower.

Immer wieder sorgt Bibi mit ihren Bildern auf Instagram für Aufsehen: Im Sommer postete sie ein Foto von sich, auf dem schockierend wenig Stoff zu sehen ist. Doch auch ein Bild, das ihrMann Julian postete, ließ die Fans erschrecken.

