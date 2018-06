"Big Bang Theory"-Star zeigt sich komplett ungeschminkt - und schockiert einige Fans

Wer ist denn diese Frau neben der hübsch geschminkten Kaley Cuoco, fragt sich vielleicht so mancher Fan beim ersten Blick auf das Instagramfoto von Make-up-Artist Jamie Greenberg. Beim zweiten Blick wird deutlich: Das ist auch Kaley Cuoco!

Los Angeles - Dass Stars auch nur ganz normale Menschen sind, wird am deutlichsten, wenn man sie ungeschminkt auf Paparazzi-Schnappschüssen sieht. Kaley Cuoco ist im echten Leben zum Glück so herrlich lustig und uneitel wie ihr Serien-Charakter „Penny“ in „The Big Bang Theory“. Es scheint ihr nämlich nichts auszumachen, dass ihre Make-Up-Artistin Jamie Greenberg ein Vorher-Nachher-Foto von ihr veröffentlichte. Auf dem sieht man vor allem eins: Es steckt ganz schön viel Arbeit hinter dem Promi-Schminken!

„Was für eine Veränderung!“

Die Meinungen der Fans sind sehr gespalten, was das „natürliche“ Foto der sonst so makellos erscheinenden Blondine angeht. „Ist das Kaley Cuoco?“, fragt sich eine Followerin. „Danke dafür, dass du so echt bist!“, schwärmt eine andere. Aber es gibt auch böse Zungen: „So hässlich ohne Make-up!“, oder auch richtig heftig: „Ich kotze!“ Die meisten nehmen den Post aber mit Humor und erkennen sich selbst wieder. „Genau so schaue ich ungeschminkt auch aus“, geben mehrere Frauen zu. Andere stellen fest: „Oh mein Gott, ich brauche einen Make-Up-Artist. Was für eine Veränderung!“

Wie findet Kaley ihr Vorher-Nacher-Foto?

Ob es die 32-jährige Schauspielerin wohl stört, dass solche Bilder von ihr im Netz auftauchen? Wohl kaum! Denn beim Blick auf ihr Profil und vor allem dem ihres Verlobten, Profi-Reiter und Milliardär Karl Cook, wird deutlich: Eitel ist die Topverdienerin, die eine Million Dollar pro „Big Bang“-Folge einkassiert und damit zu den bestbezahlten Serien-Darstellerinnen der Welt gehört, nicht. „Sie ist Leonard“, amüsiert sich ein Fan unter einem ziemlich nerdigen Brillenfoto von Kaley.