Bilder beweisen es: Prinz William und König Charles haben Harry nicht aus ihrem Leben gestrichen

Von: Susanne Kröber

Die Kluft zwischen Prinz Harry und seiner Familie ist groß. Doch König Charles III. und Prinz William lassen mediale Friedenstauben über den Atlantik fliegen.

London – Die Krönung von König Charles III. (74) hätte der Grundstein für eine Versöhnung zwischen der britischen Königsfamilie und Prinz Harry (38) sein können, stattdessen wurde bei dem feierlichen Jahrhundertereignis umso deutlicher, wie weit sich Harry von seinen Angehörigen entfernt hat. Lediglich für einen 28-stündigen Blitzbesuch kehrte Prinz Harry in seine alte Heimat zurück, Ehefrau Meghan Markle (41) blieb mit den Kindern Archie (4) und Lilibet (1) im kalifornischen Montecito, wohin Harry direkt nach dem Gottesdienst in der Westminster Abbey zurück jettete.

Megxit, Memoiren, Netflix-Doku: Das Verhältnis zwischen Prinz Harry und seiner Familie ist angespannt

Mit seinem Vater Charles soll es laut Medienberichten zumindest am Vorabend der Krönung ein Gespräch gegeben haben, noch tiefer scheint der Graben jedoch zwischen Prinz Harry, seinem Bruder Prinz William (40) und dessen Frau Kate Middleton (41) zu sein. Interaktion bei der Krönung, bei der Harry zwei Reihen hinter seinem Bruder und Prinzessin Kate Platz nehmen musste? Fehlanzeige. Die Fronten sind verhärtet – Prinz Harry kam zeit seines Lebens nicht mit der Reservisten-Rolle zurecht, William kann seinem Bruder die Enthüllungen in der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ und in Harrys Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“) nicht verzeihen.

Aber auch wenn der Kontakt von Prinz Harry zu seiner Familie seit seinem Umzug in die USA auf ein Minimum reduziert zu sein scheint, ist er doch weiterhin präsent in deren Leben. Das beweisen aktuelle Aufnahmen. Prinz William und Prinzessin Kate teilten bei Twitter ein fünfminütiges Behind-the-Scenes-Video der Krönung. Darin ist unter anderem zu sehen, wie sich das Thronfolgerpaar gemeinsam mit den Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) in ihrem ehemaligen Zuhause Apartment 1A im Kensington-Palast auf den großen Tag vorbereitet.

William und Kate lernten sich an der Universität St Andrews in Schottland kennen, im zweiten Studienjahr bezogen sie dort in der Hope Street 13A gemeinsam mit Freunden eine WG. Nach ihrer Hochzeit 2011 zogen die beiden auf die walisische Insel Anglesey, da William dort als Pilot stationiert war. Noch bevor ihr drittes Kind Prinz Louis zur Welt kam, bezogen Kate und William ihren heutigen Landsitz Anmer Hall in Norfolk. 2017 wurden erneut die Koffer gepackt, der Kensington-Palast wurde zu ihrem neuen Zuhause. Seit Sommer 2022 lebt die inzwischen fünfköpfige Familie im Adelaide Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor.

König Charles III. und Prinz William haben Fotos von Prinz Harry aufgestellt

Aufmerksamen Beobachtern ist laut express.co.uk dabei nicht entgangen, dass in dem Kurzfilm von Regisseur Will Warr ein ganz besonderes Foto im Hintergrund zu sehen ist. Auf dem Flügel ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme zu erkennen, die Prinzessin Diana (36, † 1997) Arm in Arm mit ihren beiden Söhnen William und Harry zeigt. Das Foto diente 1995 auch als offizielle Weihnachtskarte von Lady Di. Aber nicht nur Prinz William hält seinen Bruder in Ehren.

Prinz William (2. von links) und König Charles lassen Bilder sprechen: Prinz Harry (links) gehört nach wie vor zur Familie. (Fotomontage) © IMAGO/PA Images/picture alliance/dpa/PA Wire/Yui Mok

König Charles III. empfing jetzt im Buckingham-Palast Humza Yousaf (38), Erster Minister von Schottland. Aufnahmen der Audienz zeigen, dass auch Charles Harry keineswegs aus seinem Leben gestrichen hat. Auf einem Foto, das auf einem Tisch im Hintergrund aufgestellt ist, sind Prinz Harry und Prinz William Seite an Seite in Militäruniform abgebildet. Die Hoffnung auf eine Versöhnung zwischen Harry und seiner Familie bleibt also bestehen. Als versöhnliche Geste darf auch König Charles‘ Rede beim Krönungsdinner gewertet werden, bei der er bewegende Worte für Enkel Archie fand. Verwendete Quellen: twitter.com, express.co.uk, gbnews.com