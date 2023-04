„Bim Bam Bino“-Star Gundis Zámbó schulte nach TV-Karriere um und arbeitet heute in Festanstellung

„Es ist eine Umstellung“

In den 90ern war Gundis Zámbó omnipräsent im deutschen TV. Doch seit ein paar Jahren ist es still um sie geworden. Jetzt verrät sie, dass sie ihre Erfüllung abseits der Fernsehkameras gefunden hat.

München – Wer kann sich noch an Gundis Zámbó (56) erinnern? Anfang der 90er moderierte die heute 56-Jährige die beliebte Kindersendung „Bim Bam Bino“ und wurde damit deutschlandweit bekannt. Doch seit 2015 ist sie plötzlich aus dem Scheinwerferlicht verschwunden. Jetzt verrät sie, wo sie war und was sie gemacht hat.

Gundis Zámbó: Zuerst Moderatorin, dann Trash-TV, dann Funkstille

Ihren Durchbruch hatte Gundis Zámbó als Moderatorin der Kindersendung „Bim Bam Bino“. Danach versuchte sie sich auch als Schauspielerin und ergatterte einige kleinere Rollen in Serien und Soaps wie „Derrick“, „Der Alte“ oder „Marienhof“. 2007 erschien ihre Autobiografie „Mein heimlicher Hunger. Ich hatte Essstörungen und bin geheilt“.

Im Januar 2009 zog sie gemeinsam mit Giulia Siegel (48), Ingrid van Bergen (91) und Lorielle London (39) ins Dschungelcamp. Gewonnen hat sie nicht, kurz vor dem Finale musste sie gehen. Im selben Jahr war sie im deutschen „Playboy“ zu sehen. 2015 hatte sie ihren letzten öffentlichen Auftritt in der TV-Show „Secret Hunters“. Dann wurde es schlagartig still um Gundis Zámbó.

„Bim Bam Bino“-Star Gunis Zambo schulte nach TV-Karriere um und arbeitet heute in Festanstellung

Gundis Zámbó hat zwar dem Blitzlichtgewitter den Rücken gekehrt, auf der faulen Haut lag sie aber auf keinen Fall. Die ehemalige Moderatorin hat eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht. „Ich arbeite derzeit viel, erstmals seit geraumer Zeit wieder in einer Festanstellung: In der Klinik von Prof. Dr. Marcus Backmund in Tutzing“, verrät die ehemalige Moderatorin der Abendzeitung. „Es ist eine Umstellung zu meinem früheren Beruf, aber diese Tätigkeit erfüllt mich.“

