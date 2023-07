„Bin gerne gelangweilt“: Günther Jauch schaut stundenlang aus dem Fenster

Von: Volker Reinert

Teilen

Günther Jauch hält sein Privatleben meist aus der Öffentlichkeit raus. Im Podcast von Kurt Krömer plauderte der 66-Jährige nun offen wie nie und gab zu, gerne mal gelangweilt zu sein.

Berlin – Der „Wer wird Millionär“-Moderator Günther Jauch (66) ist aus dem deutschen TV nicht mehr wegzudenken. So führt der in Münster geborene Quizmaster durch mehrere Shows und ist eine feste Instanz im TV. Langeweile scheint da nicht an der Tagesordnung zu sein. Der Comedian Kurt Krömer (48) konnte Jauch jetzt aber einige private Details entlocken. So gab Jauch beispielsweise zu, dass er Langeweile sehr zu schätzen weiß.

Günther Jauch seit den 1980er-Jahren eine feste Größe im deutschen TV

Günther Jauch zählt laut einer t-online-Umfrage aus dem Jahr 2022 mit Abstand zu dem beliebtesten Moderator im deutschen Fernsehen. Seine Karriere begann der Entertainer im Radio. Große Bekanntheit erlangte er durch seine Zusammenarbeit mit Thomas Gottschalk (73). Gemeinsam moderierten sie vier Jahre lang (1985 bis 1989) die „B3-Radioshow“.

Wer wird Millionär: Die witzigsten Fragen aller Zeiten bei Günther Jauch Fotostrecke ansehen

Anfang der 1980er-Jahre wechselte Jauch auch vor die Kamera. Vor allem als Talkmaster der seit 1999 laufenden RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ ist Jauch in die TV-Geschichte eingegangen. Mit seiner offenen Art, sowie witzigen und frechen Sprüchen, erreichte Jauch absoluten Kultstatus. Über sein Privatleben hält sich der Entertainer gerne bedeckt. Ab und zu lässt er sich aber doch dazu hinreißen, kleine private Details auszuplaudern, so wie im Podcast von Kurt Krömer.

Kurt Krömers Podcast „Feelings“ Seit November 2022 betreibt Kurt Krömer seinen Podcast „Feelings“. In jeder Ausgabe hat er einen Talkgast zu Besuch. Beim Deutschen Podcast Preis 2023 - der seit vier Jahren verliehen wird - gewann Krömer den Preis als „bester Newcomer“. Quelle: zdf.de

Günther Jauch schaut gerne stundenlang aus dem Fenster

Im Podcast „Feelings“ des Comedians erzählte Jauch direkt mehrere Anekdoten aus seinem Privatleben. So schimpfte Günther Jauch nicht nur über die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom, sondern erzählte auch, dass ihm „eigentlich nie langweilig ist“. Bekannt ist, dass der Workaholic neben seinen zahlreichen Moderationsjobs noch eine Menge anderer Verpflichtungen hat, wie zum Beispiel seine eigene Produktionsfirma namens i&u TV. Darüber hinaus ist er auch Weingutsbesitzer.

Krömer merkte im Gespräch mit Jauch an, dass der Moderator „nicht bekannt dafür ist, überall hinzugehen und viel quatscht“. Jauch gibt zu: „Ich bin gerne mal gelangweilt. Ich kann gut mal zwei Stunden aus dem Fenster gucken und es passiert nichts“. Mit seiner Familie lebt der Moderator in Potsdam und scheint dort die Ruhe zu genießen und Kraft für seinen stressigen Arbeitsalltag zu tanken.

Günther Jauch war im Podcast von Kurt Krömer zu Gast und plauderte aus dem Nährkästchen. Das TV-Urgestein gab zu, gerne auch mal gelangweilt zu sein. © IMAGO / Hoffmann

Das TV-Urgestein hat in dem Podcast noch weitere private Details aus seinem Leben verraten. So hat Günther Jauch früher im Augustiner Biergarten stets nur Limonade getrunken. Verwendete Quellen: Podcast „Feelings“/Folge vom 6. Juli 2023