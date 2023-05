Bitte keine Strumpfhosen: Für Prinz George änderte König Charles die Kleiderordnung bei seiner Krönung

Angst vor Mobbing

Für seine Enkel macht König Charles III. alles – er bricht sogar mit jahrhundertealten Traditionen. Bei der Krönung durfte Prinz George bei seinem Outfit mitbestimmen.

London – Prinz George (9) steht nach seinem Vater Prinz William (40) an zweiter Stelle der britischen Thronfolge. Deshalb wurde ihm bei der Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) auch eine besondere Rolle zuteil. George zählte zu den acht Ehrenpagen, die dabei halfen, die schweren Roben von Charles und Camilla bei der Prozession durch die Westminster Abbey zu tragen. Eigentlich sollen die Ehrenpagen mindestens zwölf Jahre alt sein, aber für Prinz George wurde eine Ausnahme gemacht – nicht die einzige Extrawurst für den Mini-Royal.

Angst vor Spott und Hohn in der Schule: Prinz George wünschte sich anderes Krönungs-Outfit

Prinz Georges Eltern Prinzessin Kate (41) und Prinz William hatten sich im Vorfeld der Krönung Charles III. Sorgen gemacht, der Druck, dem ihr ältester Sohn bei solch einem historischen Ereignis ausgesetzt ist, könnte zu groß sein. George selbst soll jedoch ganz andere Bedenken gehabt haben, wie jetzt ein Hofmitarbeiter gegenüber Daily Mail ausplauderte.

Eigentlich tragen die Ehrenpagen Strumpfhosen und weiße Kniebundhosen, was bei Prinz George aber offenbar nicht für Begeisterung sorgte. „Er hatte kein Interesse daran, Strumpfhosen zu tragen und in der Schule dafür ausgelacht zu werden“, so der Insider. König Charles zeigte sich verständnisvoll und erlaubte Prinz George und den anderen Ehrenpagen, statt Kniebundhosen und Strumpfhosen schwarze Hosen mit goldenen Seitenstreifen zu tragen.

Die acht Ehrenpagen bei der Krönung von König Charles und Königin Camilla Prinz George von Wales (9): ältester Enkel von König Charles III.

Lord Oliver Cholmondeley (13): Sohn von Prinz Williams engem Freund David Cholmondeley (62), 7. Marquess of Cholmondeley

Nicholas Barclay (13): Enkel von Sarah Troughton (69), die 2022 zu einer der sechs „Queen‘s companions“ von Camilla ernannt wurde

Ralph Tollemache (12): der älteste Enkel von Timothy Tollemache (83), dem 5. Baron von Helmingham Hall, Suffolk

Die Zwillinge Gus und Louis Lopes (13): Enkel von Camilla

Freddy Parker Bowles (13): Enkel von Camilla

Arthur Elliot (11): Großneffe von Camilla

Wie der Enkel, so der Opa: Auch König Charles hatte keine Lust auf Kniebundhosen und Strumpfhosen

Nach der Änderung der Kleiderordnung stand einem gelungenen Auftritt nichts mehr im Wege. Prinz George meisterte seine Aufgabe als Ehrenpage bei der Krönung von König Charles III. trotz seines jungen Alters mit Bravour, auch wenn ihm die Anspannung in manchen Momenten durchaus anzusehen war – da wurde auch schon mal unbewusst die Zunge herausgestreckt.

Verwunderlich ist es übrigens nicht, dass König Charles III. Georges Änderungswünsche bereitwillig erfüllte, denn auch er selbst hätte eigentlich Seidenstrümpfe und Reithose zum Krönungsgewand tragen müssen, wie vor ihm sein Urgroßvater Georg V. (70, † 1936) und sein Großvater George VI. (56, † 1952). Charles beschloss aber ebenfalls, die traditionellen Beinkleider gegen eine Marinehose auszutauschen, zum Entsetzen des königlichen Schneiders, der laut Express der Meinung war, dass zu Schnallenschuhen Strumpfhosen getragen werden müssen. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, express.co.uk

