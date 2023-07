Bittere Niederlage im Quotenkampf zwischen „Team Wallraff“ und ARD und ZDF

Von: Volker Reinert

Am Donnerstag lieferten sich RTL, ARD und ZDF einen erbitterten Kampf um die Quote zur Primetime. Was hat die TV-Zuschauer am meisten interessiert? „Team Wallraff“, „Wolfsland“ oder „Die Bergretter“?

Köln – Für die Fernsehzuschauer gab es am Donnerstagabend (29. Juni) um 20:15 Uhr reichlich Auswahl an einem bunten Mix aus TV-Sendungen. Bei RTL lief das Investigativ-Format „Team Wallraff – Reporter undercover“ und beleuchtete erneut mit versteckter Kamera die Zustände in deutschen Burger-King-Filialen. Die ARD schickte eine Wiederholung des Krimis „Wolfsland: Das Kind vom Finstertor“ mit Götz Schubert (60) und Yvonne Catterfeld (43) ins Rennen. Und auch das ZDF entschied sich für die Ausstrahlung einer Wiederholung, in diesem Fall von „Die Bergretter“. Nun steht fest, wer das spannende Quotenduell gewonnen hat.

„Team Wallraff“ gegen „Wolfsland“ und „Bergretter“: Spannender Quotenkampf der drei Sender

Ein sehr unterschiedliches TV-Programm erwartete die Zuschauer am Donnerstag. RTL sendete eine neue Folge von „Team Wallraff – Reporter undercover“. Erst im September 2022 wurde über den Fast-Food-Riesen und die Zustände in den Burger King-Küchen berichtet, was zahlreiche Konsequenzen für das Unternehmen zur Folge hatte. So musste beispielsweise das V-Label von vielen veganen Produkten gestrichen werden, da diese in derselben Fritteuse wie die Fleisch-Bratlinge zubereitet wurden.

Nun wurde in der Investigativ-Sendung von und mit Günter Wallraff (80) geschaut, ob sich die Probleme bei der Fast-Food-Kette verbessert haben. Nach der Burger-King-Kritik rächte sich das Unternehmen indes mit versteckter Kamera beim Wallraff-Team. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF setzten am Donnerstagabend auf Wiederholungen beliebter Serien. So wurden sowohl bei „Wolfsland“ (ARD), als auch bei „Die Bergretter“ (ZDF) Folgen aus dem Jahr 2020 ausgestrahlt.

Welche der drei Sendungen am besten abschneiden konnte, wird in der DWDL Zahlenzentrale ersichtlich. Mit 4,37 Millionen Zuschauern beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren und einem Marktanteil von 19,4 Prozent fuhr „Wolfsland“ die mit Abstand größten Zuschauerzahlen des Tages ein und belegte eindeutig Platz eins der meistgesehenen Sendung - trotz Wiederholung.

Und auch das ZDF kann mit den Quoten der „Bergretter“ zufrieden sein. Nicht so stark wie der Konkurrent ARD, schalteten aber dennoch 3,56 Millionen Zuschauer zur Primetime ein, was einem Marktanteil von 15,8 Prozent entspricht und einen soliden dritten Platz sicherte. RTL kann dahingegen nicht allzu sehr zufrieden sein: „Team Wallraff“ landete mit 1,75 Millionen Zuschauern nur auf Platz 21 beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren. Der Marktanteil lag bei mageren 7,9 Prozent.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

„Team Wallraff“ punktet allerdings in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen

Schaut man sich die Zahlen der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen an, zeigt sich allerdings ein ganz anderes Bild. So liegt die RTL-Sendung mit 0,64 Millionen Zuschauern auf dem dritten Platz, mit einem guten Marktanteil von 14,6 Prozent. „Wolfsland“ erreichte in der Zielgruppe lediglich 0,40 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 8,9 Prozent.

Dennoch gelang der Sprung in die Top Ten des Tages auf Rang sieben. Die „Bergretter“ haben es gerade so in die Top 25 des Tages geschafft - nämlich auf Platz 25. 0,20 Millionen Menschen in der Zielgruppe 14- bis 49 Jahre schauten sich die Wiederholung des ZDF-Dauerbrenners an, was einem Marktanteil von 4,6 Prozent entspricht.

Im Gegensatz dazu hatte das ZDF kürzlich mit der Sendung „ZDF-Fernsehgarten“ im Quotenduell mit der ARD und der Show „Immer wieder sonntags“ klar die Nase vorn. Verwendete Quellen: dwdl.de