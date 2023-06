Bloßgestellt! Prinz William verliert in Amman die Geduld mit seiner Kate

Von: Annemarie Göbbel

Prinz William reagiert ausgesprochen unfreundlich, als Kate Middleton ihn – in seinen Augen – zu lange warten lässt. Arme Prinzessin, vor aller Augen behandelt er sie von oben herab.

Amman – Am 1. Juni wurde in der jordanischen Hauptstadt Amman die Hochzeit von Kronprinz Hussein (28) mit der saudi-arabischen Architektin Rajwa Al Saif (29) gefeiert. Mit 140 handverlesenen Gästen traten eine wunderschöne Kate Middleton (41) und Prinz William (40) bei der Hochzeitszeremonie zur Begrüßung in der Schlange vor Braut und Bräutigam. Erst gratulierte der Thronfolger dem Bräutigam, dann der Braut, gefolgt von seiner Ehefrau, während der Prinz von Wales „warten“ musste. Offenbar dauerte es ihm zu lange.

Prinz William ermahnt seine Ehefrau Prinzessin Kate vor allen Gästen zur Eile

Denn vor der versammelten Mannschaft der vielfach königlichen Gäste und dem Elternpaar des Bräutigams König Abdullah II. (61) und Königin Rania von Jordanien (52), verlor Prinz William im Zahran-Palast beinahe die Beherrschung. Kaum verhohlenes Augenrollen, Kopfschütteln, eine „Husch, husch“-Bewegung mit den Händen, sollten seine Liebste zum Weitergehen bewegen. Dieses Verhalten spricht Bände. Denn damit verrät der Thronfolger, ohne es mit Worten zu sagen, was er wirklich denkt: Was du zu da redest, ist nicht wichtig, ich hab doch schon alles wichtige mitgeteilt, komm sofort zurück an meine Seite, wo dein Platz ist.

Eine vor aller Augen dermaßen bloßgestellte Prinzessin Kate behielt die Fassung und tat, was sie immer tut, wenn sich ihr Gatte von seiner herrischen Seite zeigt: Sie behandelte ihn wie ihr viertes Kind und ließ sich nichts anmerken. Doch jede Frau wäre zutiefst getroffen, von diesem Verhalten. Und so ist es kein Wunder, dass eine Kameraaufzeichnung (hier von The List) schnell den Weg in die Medien fand.

Prinzessin Kate zeigt sich zur Hochzeit als modische Wiederholungstäterin Wer meinte, Kates roségoldenes aufregendes Glitzerdesign schon mal funkeln gesehen zu haben, irrte sich nicht ganz. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William zeigte sich am Abend in einer neuen Version eines alten Lieblingskleides: Sie trug ein Paillettenkleid von Jenny Packham und verlieh dem Look durch bedeutungsvollen königlichen Schmuck noch mehr Gewicht. Der Prinzessin gefiel der Look offensichtlich, denn Kate trug dasselbe Modell in sattem Waldgrün bereits bei einer Reise nach Pakistan im Jahr 2019 und bei der Royal Variety Performance im Jahr 2021.

Prinzessin Kate wischte die Geschichte mit einem Lächeln unter den Teppich

Prinz William konnte seine Ungeduld nicht verbergen, als seine Ehefrau Prinzessin Kate ein paar interessierte Worte mit der Braut bei der Hochzeitszeremonie Seiner Königlichen Hoheit Kronprinz Al Hussein bin Abdullah II. von Jordanien und Miss Rajwa Khaled Alseif im Zahran-Palast wechselte und er kurz warten musste (Fotomontage). © picture alliance/dpa/PA Media | Royal Hashemite Court & PPE/Imago

Dabei ist es im Sinne guter diplomatischer Beziehungen ausgesprochen begrüßenswert, dass sich die Hoheiten gut verstehen. Prinz William hat sich damit keinen Gefallen getan, denn jetzt sieht es so aus, als wäre Kate diejenige, die das interessantere Gespräch zu führen versteht. Kate und Rajwa begrüßten sich ganz herzlich mit Küsschen, und fingen dann direkt einen kleinen Plausch an. William stand mit etwas Abstand daneben und schien, weil er warten musste, gleich innerlich zu kochen.

Glücklicherweise setzte sich die schlechte Stimmung im Verlauf der Hochzeitszeremonie nicht weiter fort, beide Partner hatten sich bald wieder im Griff. Der Prinz von Wales hatte vielleicht auch nicht ganz unrecht, da auch andere Gäste in der Schlange noch ein paar Worte mit dem Brautpaar wechseln wollten. Jedenfalls beendete Kate das Gespräch mit Rajwa und folgte Prinz William, der sie mit sanftem Druck seiner Hand am Rücken weiterschob. Der Vorfall war schnell vergessen, nicht zuletzt, weil Kate mit ihren Outfits von sich Reden machte. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, thelist.co.uk, Facebook