„Blut an den Fingern“: Prinz Harry erhebt vor Gericht schwere Vorwürfe

Von: Susanne Kröber

Prinz Harry hat in seiner Zeugenaussage vor dem High Court seine Anschuldigungen gegen die britische Presse untermauert. Im Fokus standen dabei Mama Diana und Ex-Freundin Chelsy Davy.

London – Mit Spannung wurde Prinz Harrys (38) Anwesenheit vor dem Londoner High Court erwartet. 55 Seiten umfasst die schriftliche Zeugenaussage des Herzogs von Sussex, sie enthält zahlreiche Artikel, die von den Journalisten des Verlags Mirror Group Newspapers (MGN) veröffentlicht wurden – und von denen Prinz Harry glaubt, dass sie „höchstwahrscheinlich durch das Abfangen von Voicemails und/oder das Sammeln rechtswidriger Informationen entstanden sind“, so das People-Magazin.

Prinzessin Diana wurde als paranoid abgestempelt – „jetzt weiß ich, dass es mir genauso ging“

Fünf Stunden dauerte das Kreuzverhör von Prinz Harry am ersten Tag. „Wie viel Blut wird noch an ihren schreibenden Finger kleben, bevor jemand diesem Wahnsinn ein Ende setzen kann?“, formulierte Harry seinen drastischen Vorwurf an die Presse. In seiner Zeugenaussage hielt sich der Sohn von König Charles III. (74) und Prinzessin Diana (36, † 1997) mit Vorwürfen nicht zurück, seit er ein Baby gewesen sei, sei jeder seiner Schritte genauestens beobachtet und medial ausgeschlachtet worden.

„Einige der Redakteure und Journalisten sind dafür verantwortlich, viel Schmerz, Ärger und in einigen Fällen den Tod verursacht zu haben“, so Prinz Harry laut NBC News im Kreuzverhör. Als Jugendlicher habe er oft mitbekommen, wie seine Mutter Diana angerufen wurde, „oft weinte sie danach“. Schnell habe man Lady Di als paranoid abgestempelt. Diana habe geglaubt, dass ihre privaten Nachrichten in den Monaten vor ihrem Tod mit rechtswidrigen Methoden abgehört wurden. Diese Vorstellung „macht mich krank“, so Harrys Aussage.

Ich habe immer gehört, dass die Leute meine Mutter als paranoid bezeichneten, aber das war nicht der Fall. Sie hatte Angst vor dem, was tatsächlich mit ihr geschah, und jetzt weiß ich, dass es mir genauso ging.

Prinz Harry im Zeugenstand: Presse hat Beziehung zu Ex-Freundin Chelsy Davy zerstört

Vor Gericht wurde auch Prinz Harrys Beziehung zu Jugendliebe Chelsy Davy (37) thematisiert. Harry berichtet von einem Artikel des Mirrors, in dem berichtet wurde, dass Chelsy ihn bei seinem Vater auf Highgrove angerufen habe. „Woher konnte der Journalist das wissen?“, fragt sich Harry vor Gericht. Bei einer Reise zur Insel Bazaruto vor der Küste Mosambiks hätten Journalisten und Fotografen der Mirror Group bereits „im Hotel eingecheckt, bevor wir dort ankamen“, so Harry. Die Presse hätte Flugdaten, E-Mails und Buchungen hacken müssen, um an die Informationen zu kommen, argumentiert der Herzog von Sussex.

Es geht ans Eingemachte: Im Prozess gegen die Mirror Group muss Prinz Harry in den Zeugenstand. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/PA Wire/Jonathan Brady

Die mangelnde Privatsphäre des Paares habe schließlich auch dafür gesorgt, dass Prinz Harrys Beziehung zu Chelsy zerbrach, seine Freundin habe erkannt, dass „das royale Leben nichts für sie war.“ Indes bleibt die Beweislage dünn, denn konkret belegen kann Prinz Harry seine Vorwürfe nicht. Die Mirror Group behauptet im Gegenzug, die Informationen entweder vom Palast direkt erhalten oder von anderen Medien abgeschrieben zu haben. Das Verhör wird am 7. Juni fortgesetzt, mit einem Urteil wird allerdings erst im Laufe des Jahres gerechnet. Dann wird sich zeigen, ob sich Harrys Einsatz gelohnt hat – für eine Versöhnung mit seinem Vater kann er seinen London-Aufenthalt jedenfalls nicht nutzen, denn König Charles verschwindet nach Rumänien. Verwendete Quellen: nytimes.com, eonline.com, nbcnews.com, people.com