Blutiges Auge: Sorge um Helene Fischer nach Bambi-Auftritt

Strahlend im weißen Kleid stand Helene Fischer am Donnerstag bei der Bambi-Verleihung auf der Bühne. Doch ihr linkes Auge schimmerte blutrot unter den Wimpern hervor - schon wieder. Was ist passiert?

München - Helene Fischer schockte bei der Bambi-Verleihung mit einem blutunterlaufenen Auge. Bei ihrer zweiten Performance versuchte sie das linke Auge so gut es geht aus der Kamera zu halten. Dennoch erhaschten die Zuschauer einen Blick auf das furchterregend blutige Auge. Was war da los? Nicht zum ersten Mal erscheint Fischer in der Öffentlichkeit mit einem blutunterlaufenen Auge. Zuletzt berichtete Intouch Ende September von einem roten Auge bei Helene Fischer. Sie habe zu hart trainiert als Vorbereitung auf ihre Tour, so die damalige Begründung. Die 33-Jährige absolviert täglich ein knallhartes Fitnessprogramm. Im Herbst tourte sie durch ganz Deutschland mit einer spektakulären Live-Show.

+ Erneut ist das linke Auge von Helene Fischer blutunterlaufen. © dpa

Mit ihren waghalsigen Trapeznummern begeistert sie ihre Fans, doch auf Dauer könnte sie damit sogar ihr Augenlicht gefährden. Zwar ist ein geplatztes Gefäß im Auge noch lange kein Beinbruch, doch bei häufigen Auftreten und wiederholten Rissen sollte ein Arzt hinzugezogen werden.

Denn das Blut im Auge kann ein Hinweis sein auf einen zu hohen Augeninnendruck oder zu hohen Blutdruck. Also, liebe Helene, beeindrucke uns doch einfach weiter mit deiner Stimme, nicht am Trapez. Das ist einfach gesünder.