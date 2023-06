Blutiges Ende: Helene Fischer muss Konzert nach Verletzung abbrechen

Von: Lisa Klugmayer

Helene Fischer blutverschmiert auf der Bühne in Hannover (Fotomontage) © TikTok

Schreckmoment auf der Bühne. Helene Fischer hat sich bei ihrem Konzert in Hannover verletzt.

Hannover – Helene Fischer hat sich bei ihrem Konzert in Hannover die Nase blutig geschlagen. Ihr Konzert musste abgebrochen werden. Ausgerechnet bei einer Trapeznummer mit ihrem Thomas verletzt sich die Schlagerqueen. Zuerst singt Helene Fischer trotz stark blutender Nase weiter. Als die Nummer zu Ende ist, beruhigt sie ihre Fans. „Ich muss das erstmal wegmachen“, lacht sie und zeigt auf ihr blutverschmiertes Gesicht. „Alles ist in Ordnung“.

Doch die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein. „Wie sie leider sehen konnten, hat sich Helene gerade am Trapez verletzt und wir können daher leider die Show nicht fortsetzen“, lässt ein Crew-Mitglied wenig später wissen. Helene Fischer sei jetzt in medizinsicher Behandlung. „Wir hoffen sehr auf Ihr Verständnis. Es tut mir sehr leid, dass der Abend für Sie so sein wird“, entschuldigt er sich.

Weitere Informationen folgen.