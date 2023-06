Böses Erwachen bei „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Toni: Baumarkt-Planung gerät aus dem Ruder

Von: Elena Rothammer

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Toni will in der Türkei einen Baumarkt eröffnen – ohne Erfahrung und mit Geschäftspartnern, die sie erst seit Kurzem kennt. Vor Ort läuft es alles andere als geplant...

Kargicak – Bei „Goodbye Deutschland“ hofft Toni Christiansen (57) auf eine erfolgreiche Zukunft in der Türkei. Sie ließ ihre Heimat Schwäbisch Gmünd hinter sich, um in Kargicak einen Baumarkt zu eröffnen. Ihr neues Leben stellt die Blondine jedoch vor jede Menge Herausforderungen.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Toni enttäuscht von Geschäftspartnern, die sie kaum kennt

Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin eröffnet einen Baumarkt mit Partnern, die sie kaum kennt. Ihre beiden Geschäftspartner hatte sie erst vor Kurzem im Urlaub kennengelernt. Die Zusammenarbeit hat sich Toni aber offenbar anders vorgestellt, wie in einem Teaser auf der Instagram-Seite des VOX-Formats deutlich wird.

Anfangs zeigte sich Toni noch überzeugt von ihren Geschäftspartnern, obwohl sie ihr nahezu unbekannt sein. „Ich kann es dir nicht sagen, aber es passt einfach“, versicherte sie. Wenig später sieht das aber schon ganz anders aus. Über die zweite Dame im Bunde äußerte sie sich kritisch: „Ich glaube, sie ist eher der Typ, der etwas im Kopf hat und dann muss das so gemacht werden. Und das kannst du in einer Partnerschaft nicht machen.“ Ihren Traum vom eigenen Baumarkt zu verwirklichen, steht damit auf der Kippe.

Dank „Goodbye Deutschland“ zum Promi – bei diesen Stars hat es geklappt! Am 15. August 2006 flimmerte die erste „Goodbye Deutschland“-Folge über die Fernsehbildschirme, seitdem hat Vox über ein Dutzend Staffeln der Doku-Soap produziert. Im Laufe der Jahre ist manch Auswanderer dank der Sendung zu beachtlichem Ruhm gekommen, darunter Konny (67) und Manuela Reimann (54), Daniela Katzenberger (36), Chris Töpperwien (48), Jens Büchner (†49) oder Caro (44) und Andreas Robens (56).

Probleme mit dem Haus: Finanzen von „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Toni sind eine „Katastrophe“

Auch ihr Zuhause stellt Toni vor Herausforderungen. „An und für sich gehört dir das Haus noch nicht offiziell, auch wenn du bezahlt hast“, bekommt die TV-Auswanderin zu hören. Für sie ein Schock – denn generell ist das Geld knapp. Auf die Frage „Wie sieht es denn finanziell bei dir aus?“ antwortete Toni ehrlich: „Katastrophe. Große Katastrophe.“

Ob Toni das Ganze stemmen kann, ist in der neuen Folge am 9. Juni um 20.15 Uhr auf VOX zu sehen. Wie turbulent ein Neustart in einer neuen Heimat sein kann, wissen TV-Auswanderer bestens. „Goodbye Deutschland“-Star Jenny Delüx lebt inzwischen schon eine ganze Weile auf Mallorca, ihre zweite Boutique-Eröffnung wurde jedoch zum Chaos. Verwendete Quellen: Instagram / goodbyedeutschland.vox