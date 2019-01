BR trauert um Urgestein: Radiomoderatorin nach langer Krankheit verstorben

Die Radio-Moderatorin Julia Edenhofer ist nach langer Krankheit gestorben. Beim Bayerischen Rundfunk moderierte sie in den Sechzigerjahren die legendäre Jugendsendung "Club 16".

München - Auf Bayern 3 war sie seit dem Start der Welle zu hören, später in Bayern 1. Zuletzt präsentierte sie dort eine Oldie-Sendung, wie der BR in der Nacht auf Mittwoch in einer Kurzmeldung bekanntgab.

Edenhofer verfasste auch Nachschlagewerke zur Rock- und Popmusik sowie Biografien über Stars wie Madonna, George Clooney und Bruce Springsteen. Edenhofer wurde 72 Jahre alt.

mm/tz

