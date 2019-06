Wegen Lady Gaga? Super-Model Irina Shayk verlässt Bradley Cooper

Bradley Cooper und Irina Shayk haben sich offenbar nach vier Jahren Beziehung offenbar getrennt. Der Grund für die angebliche Trennung dürfte auch klar sein.

Los Angeles - Ein großer Rollkoffer, die ­dicke Jacke unterm Arm, das Handy in der Hand und eine dunkle Sonnenbrille zum (modischen?) Einteiler mit schwarzen Stiefeln: So marschiert Irina Shayk (33) aus dem gemeinsamen Haus, in dem sie mit Holly­wood-Superstar Bradley Cooper (44) und ihrer gemeinsamen Tochter Lea (eineinhalb) lebte.

Die Spatzen hatten es schon länger von den Dächern gepfiffen – auch was der Grund sein soll. Beziehungsweise: wer. Lady Gaga! Die Sängerin und Schauspielerin spielte in „A Star Is Born“ seine Ehefrau, ihr intimes Duett bei der Oscar-Gala hatte die Gerüchteküche befeuert.

Als sie am Flügel saßen, knisterte es geradezu vor Erotik, und im Publikum musste Irina gute Miene zum bösen Spiel machen. Die Russin sah den restlichen Abend neben ihm unglücklicher aus als seine Filmpartnerin. Da war für den Rest der Welt klar: Bradleys ­Beziehung steht nach vier Jahren kurz vor dem Scheitern.

Bradley Cooper und Irina Shayk: Ehe-Aus war absehbar

Ein Insider verriet der New York Post: „Sie waren beide schon länger unglücklich miteinander. Sie waren eigentlich nur noch wegen ihrer Tochter zusammen geblieben.“ Tochter Lea de Seine war 2017 zur Welt gekommen. Der Insider weiter: „Es gab keinen großen Knall, sondern eine Trennung auf Gegenseitigkeit. Sie wollen weiterhin gemeinsam als Eltern von Lea an einem Strang ziehen.“

Das Liebes-Chaos in Hollywood hatte sich auch aufseiten von Lady Gaga angekündigt. Anfang des Jahres löste sie die Verlobung mit dem Künstleragenten Christian Carino; sie hatten sich erst im Oktober verlobt.

Auch bei dieser Trennung wurde schon munter spekuliert, ob die (Film-)­Liaison mit Bradley Cooper dahintersteckt. Lady Gaga sagte zu dem Romantik-Duett: „Die Menschen haben Liebe gesehen und stellt euch vor, genau das solltet ihr sehen.“

Schließlich hätten sie ja ein Liebeslied gesungen. Aber es scheint wohl doch mehr als nur Show gewesen zu sein.

tz/mm