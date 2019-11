Bradley Cooper und Lady Gaga ein Paar? Jetzt spricht die Sängerin Klartext

Nach dem Ehe-Aus von Bradley Cooper verdichten sich nun die Gerüchte über eine Beziehung mit Lady Gaga. Jetzt äußerte sich die Sängerin.

Update vom 7. November 2019: Seit ihrem gemeinsamen Film „A Star is born“ gibt es heftige Liebes-Gerüchte um Lady Gaga und Bradley Cooper. Jetzt hat sich die Sängerin dazu geäußert. In der Dezemberausgabe des US-Magazins „Elle“ sagt sie im Gespräch mit Talkmasterin Oprah Winfrey (65): „Die Presse ist sehr albern. Ich meine, wir haben einen Liebesfilm zusammen gemacht. Natürlich wollten wir, dass die Leute glauben, dass wir uns lieben. Wir wollten, dass die Menschen diese Liebe bei den Oscars durch die Kameralinse spüren.“

Lady Gaga und Bradley Cooper hatten bei der Oscar-Verleihung auf der Bühne mit vermeintlich verliebten Blicken den Titel „Shallow“ aus ihrem Kinofilm „A Star Is Born“ gesungen. Den gemeinsamen Auftritt am Klavier hätten sie und Bradley tagelang einstudiert und genau geplant, so Lady Gaga. In dem „Elle“-Interview lobt sie zudem die Vaterqualitäten Coopers, der mit seiner Ex-Freundin Irina Shayk eine zweijährige Tochter hat. Das Paar hatte sich nach der Oscar-Verleihung getrennt, was die Liebesgerüchte um Lady Gaga und Bradley Cooper zusätzlich anheizte.

Bradley Cooper und Lady Gaga: Sind sie längst ein Paar? Sie ist wohl schon bei ihm eingezogen

Update vom 15. Juli 2019: Seit Monaten kursieren die Gerüchte, nun soll es tatsächlich wahr sein: Bradley Cooper und Lady Gaga scheinen wirklich ein Paar zu sein. Amerikanische Klatschblätter sind sich sicher, der Hollywood-Star und die Sängerin führen eine feste Beziehung. Doch die Beziehung der beiden soll bereits viel inniger sein, als viele nach der frischen Trennung Coopers von Topmodel Irina Shayk vermuten würden. Nun soll die 33-jährige Gaga nämlich schon bei ihrem Bradley eingezogen sein.

Wie Medien berichten, sollen sich Cooper und Gaga ihre erste gemeinsame Wohnung in Manhattan in New York bereits eingerichtet haben. Dort hatte sich der Schauspieler erst vor kurzem ein Reihenhaus gekauft, in das er eigentlich mit Noch-Ehefrau Irina Shayk ziehen wollte.

Wie ein Insider im Gespräch mit der amerikanischen „In Touch“ berichtet, wollen sich Cooper und Gaga nicht mehr länger verstecken. "Bradley ist ein sehr beziehungsorientierter Typ und es steht außer Frage, dass sie verliebt sind. Zusammenzuziehen war der logische nächste Schritt. Und jetzt müssen sie nicht mehr so tun, als wäre da nichts zwischen ihnen“, erklärt der anonyme Mitwisser.

Ehe-Aus bei Bradley Cooper: Lady Gagas Ex-Verlobter mit provokanter Aktion

Update vom 12. Juni 2019: Das Drama um die Hollywood-Stars Bradley Cooper, Irina Shayk und Lady Gaga geht weiter. Als ob das alles nicht schon genug wäre, kommt jetzt auch noch Christian Carino dazu, der Ex-Verlobte von Lady Gaga.

Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, können nur selten Privatsphäre genießen. Alles, was die Stars machen, wohin sie gehen, wird auf Schritt und Tritt verfolgt. Jeder Handgriff wird unter die Lupe genommen.

Und vor allem JETZT sind alle heiß darauf endlich zu erfahren: Was läuft da nun zwischen Bradley Cooper und Lady Gaga? Ist das, was alle behaupten, wirklich wahr? Oder sind es doch nur Gerüchte? Natürlich müsste auch Lady Gagas Ex-Verlobter Christian Carino wissen, dass er vorsichtig sein sollte, um nicht für noch mehr Gerüchte zu sorgen. Doch der macht genau das Gegenteil und sorgt nun auch für eine Menge Wirbel. Von Carino gab es jetzt nämlich einen Daumen hoch für Irina Shayk. Was genau passiert ist?

Der 50-Jährige hat ein Foto des russischen Models auf Instagram geliked. Die 33-Jährige nimmt sich gerade eine Auszeit in Island und postete das Bild am Dienstag auf ihrem offiziellen Instagram Account. Zu sehen ist das Model in einem schwarzen Bikini. Sie posiert auf einem Stein mit dem Rücken zur Kamera und Blick zum Wasserfall.

Was die Geste von Christian Carino wohl zu bedeuten hat? Möchte er damit vielleicht Bradley Cooper und Lady Gaga eins auswischen? Darüber lässt sich nur spekulieren.

Erstmeldung vom 8. Juni: Nach Ehe-Aus von Bradley Cooper: Bahn frei für Romanze mit Lady Gaga?

Los Angeles - Ein großer Rollkoffer, die ­dicke Jacke unterm Arm, das Handy in der Hand und eine dunkle Sonnenbrille zum (modischen?) Einteiler mit schwarzen Stiefeln: So marschiert Irina Shayk (33) aus dem gemeinsamen Haus, in dem sie mit Holly­wood-Superstar Bradley Cooper (44) und ihrer gemeinsamen Tochter Lea (eineinhalb) lebte.

Die Spatzen hatten es schon länger von den Dächern gepfiffen – auch was der Grund sein soll. Beziehungsweise: wer. Lady Gaga! Die Sängerin und Schauspielerin spielte in „A Star Is Born“ seine Ehefrau, ihr intimes Duett bei der Oscar-Gala hatte die Gerüchteküche befeuert.

Als sie am Flügel saßen, knisterte es geradezu vor Erotik, und im Publikum musste Irina gute Miene zum bösen Spiel machen. Die Russin sah den restlichen Abend neben ihm unglücklicher aus als seine Filmpartnerin. Da war für den Rest der Welt klar: Bradleys ­Beziehung steht nach vier Jahren kurz vor dem Scheitern.

Bradley Cooper und Irina Shayk: Ehe-Aus war absehbar

Ein Insider verriet der New York Post: „Sie waren beide schon länger unglücklich miteinander. Sie waren eigentlich nur noch wegen ihrer Tochter zusammen geblieben.“ Tochter Lea de Seine war 2017 zur Welt gekommen. Der Insider weiter: „Es gab keinen großen Knall, sondern eine Trennung auf Gegenseitigkeit. Sie wollen weiterhin gemeinsam als Eltern von Lea an einem Strang ziehen.“

Das Liebes-Chaos in Hollywood hatte sich auch aufseiten von Lady Gaga angekündigt. Anfang des Jahres löste sie die Verlobung mit dem Künstleragenten Christian Carino; sie hatten sich erst im Oktober verlobt.

Auch bei dieser Trennung wurde schon munter spekuliert, ob die (Film-)­Liaison mit Bradley Cooper dahintersteckt. Lady Gaga sagte zu dem Romantik-Duett: „Die Menschen haben Liebe gesehen und stellt euch vor, genau das solltet ihr sehen.“

Schließlich hätten sie ja ein Liebeslied gesungen. Aber es scheint wohl doch mehr als nur Show gewesen zu sein.

Lady Gaga ist nicht die einzige Blondine, die womöglich eine neue Beziehung beginnen könnte. Auch Sylvie Meis wurde mit einem Neuen an ihrer Seite gesehen.

