Meghan stinksauer auf William und Kate: Hollywood-Elite meidet sie wegen Brit-Royals

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Amerikanische Stars und Produzenten versuchen, sich mit Prinz William und Kate Middleton anzufreunden, um auch in London erfolgreich zu sein. Plötzlich will keiner mehr mit Meghan Markle gesehen werden.

Montecito – Der Wind hat sich gedreht in Hollywood, der ultimativen Filmhochburg Los Angeles’ und Meghan Markles (41) ureigenstes Refugium als ehemalige Schauspielerin. Wie der Mirror berichtet, rutscht der Einfluss der „Suits“-Darstellerin und Prinz Harrys (38) trotz ihrer früheren Verbindungen zur Branche zunehmend ab. Nachdem das Paar schon bei den Emmy-Nominierungen mit ihrer Serie „Harry und Meghan“ übergangen wurden, sieht die Prognose nicht rosig aus. Insider munkeln, dass Prinz William (41) und Kate Middleton (41) daran nicht ganz unschuldig sind.

„Die großen Powerplayer in Hollywood werden ihr Geschäft nicht für Harry und Meghan aufs Spiel setzen“

Die Sussexes werden von der Hollywood-Elite gemieden. Prominente und wichtige Branchenvertreter erkennen Meghans und Harrys schwindende Popularität und haben Angst, an ihrer Seite gesehen zu werden. Der Quelle zufolge werben sie sogar aktiv um das Thronfolgerpaar für neue Projekte. Eine Quelle sagte dem Heat Magazine: „Niemand will sein Ansehen in Großbritannien riskieren, indem er nicht als Team William und Kate gesehen wird.“ König Charles (74) steht natürlich hinter dem Prinzen von Wales. Im September haben sich William und Kate zudem in New York beim inzwischen hoch dotierten Earthshot Prize Innovation Summit angesagt und werden ihren Einfluss weiter geltend machen.

Meghan Markle: Ihre Verwandlung vom Serien-Star zur Herzogin von Sussex Fotostrecke ansehen

Schauspieler Tom Cruise (61) war einer der Ersten, der die Lunte gerochen hatte. Als Produzent stellte er sich früh an die Seite Kates und Williams, führte die Dreifach-Mutter galant und pressewirksam die Treppe bei der Filmpremiere zu „Top Gun: Maverick“ an der Hand. Denn jeder, der einen Film oder ein Broadway-Stück zu verkaufen hat, das auch in London aufgeführt werden soll, will es sich nicht mit den Royals verderben. Haben Meghan und Harry ihre Finger im Spiel, könnten kein Blaublüter zur Premiere kommen, wie Journalistin, Autorin und Royal-Expertin Paula Froelich (49), die Hollywood Attitüde gegenüber News Nation zu erklären versucht.

Meghan Markles Ambitionen als künftige kalifornische Senatorin Lady Colin Campbell (73) gab laut Informationen von GBNews.com an, Meghan habe den demokratischen kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom (55) nach der Möglichkeit ersucht, die Nachfolge von Senatorin Dianne Feinstein (90) anzutreten, die in ihrem hohen Alter den Rücktritt für 2024 angekündigt hat. Sie berichtet: „Ich habe gehört, dass Gavin Newsom von Meghan so sehr belästigt wurde, man sollte ihr erlauben, in die Fußstapfen von Dianne Feinstein zu treten – was ihr übrigens Zugang zum Geheimdienstausschuss verschaffen würde – bis er die Nase voll von ihrer Hartnäckigkeit hatte, dass er die Anweisung gab, ihre Anrufe nicht entgegenzunehmen und nicht an ihn weiterzuleiten. An seinem Handy habe er Meghans Nummer „blockieren“ lassen.

Meghan findet sich in der Hollywood-Misere als machtlose Randfigur wieder

Das kann Meghan nicht gefallen. Berichten zufolge ist Meghan sogar stinksauer auf Prinz Harrys Bruder und seine Ehefrau. Eine Quelle sagte laut Mirror: „Meghan hat die Nase voll von dieser ‚Saint Kate‘-Nummer. Sie und Harry wissen, dass die Waleses weitere Reisen in die USA planen – auch nach Hollywood – und dass der rote Teppich für ihre Ankunft ausgerollt werden wird“. Auch Meghans Versuche in der Politik Fuß zu fassen, scheitern mit aus dem Grund, weil es sich niemand mit dem Oberhaupt des britischen Königreichs verderben will.

Herzogin Meghan ist unglücklich über die neuesten Entwicklungen in Hollywood. Inzwischen werden Prinz William und Prinzessin Kate nicht nur von Tom Cruise hofiert (Fotomontage). © Stephen Lock/Imago & Papis/Starface/Imago

Nicht zuletzt der amerikanische Präsident erteilte den Sussexes eine Absage. Harry und Meghan erhielten Berichten zufolge ein entschiedenes „Nein“ von Joe Bidens (80) Team im Weißen Haus, als sie darum baten, mit in der Air Force One auf ihrer Rückreise von der Beerdigung Queen Elizabeths II. (96, † 2022) in die Staaten reisen zu dürfen, während sich First Lady Jill Biden (72) im Gegensatz dazu gerne bei einem Treffen mit Kate und William fotografieren lässt. Eine Quelle erklärte gegenüber MailOnline, dass das Weiße Haus die Anfrage ablehnte, weil sie „Aufruhr“ verursachen und die Beziehungen des Präsidenten zum Palast beeinträchtigen könnte. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, Heat Magazine, News Nation, dailymail.co.uk, GBNews.com