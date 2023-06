Brustkrebs-OP bei Sarah Ferguson: „Die Prognose ist gut“

Von: Susanne Kröber

Nachdem sich Sarah „Fergie“ Ferguson einer Brustkrebs-Operation unterziehen musste, kümmern sich Ex-Mann Prinz Andrew und die gemeinsamen Töchter zu Hause um sie.

Windsor – Wenn es hart auf hart kommt, hält die Familie zusammen. Bei einer Routine-Untersuchung wurde bei Sarah Ferguson (63) Brustkrebs festgestellt, die Ärzte rieten zu einer Operation. Nach dem Eingriff erholt sich die Herzogin von York jetzt in der Royal Lodge, die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Prinz Andrew (63), dem jüngeren Bruder von König Charles III. (74), bewohnt – 27 Jahre nach der Scheidung.

„Frühe Form von Brustkrebs“: Fergie musste sich einer Operation unterziehen

„Bei Sarah, Herzogin von York, wurde kürzlich bei einer routinemäßigen Mammografie-Untersuchung eine frühe Form von Brustkrebs diagnostiziert. Ihr wurde mitgeteilt, dass sie sich einer Operation unterziehen müsse, die erfolgreich verlief“, teilte ein Sprecher von Sarah Ferguson The Mirror mit. „Die Herzogin erhält die beste medizinische Versorgung und ihre Ärzte haben ihr gesagt, dass die Prognose gut ist. Sie erholt sich jetzt mit ihrer Familie.“

Wie The Mirror berichtet, kümmern sich Prinz Andrew und die gemeinsamen Töchter Beatrice (34) und Eugenie (33) in der Royal Lodge, dem Anwesen im Windsor Great Park in Berkshire, um Fergie. Die Herzogin selbst hat sich bisher nicht zu ihrer Brustkrebs-OP geäußert, ihr Sprecher ließ aber in ihrem Namen verlauten: „Die Herzogin möchte allen medizinischen Mitarbeitern, die sie in den letzten Tagen unterstützt haben, ihren großen Dank aussprechen. Auch dem Personal, das an der Mammografie beteiligt war und ihre Krankheit, die ansonsten symptomfrei verlief, erkannt hat, ist sie sehr dankbar, und glaubt, dass ihre Erfahrung die Bedeutung regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen unterstreicht.“

Oma Fergie Vielleicht können ihre Enkel Sarah Ferguson ja nach der Krebs-OP auf andere Gedanken bringen. Tochter Eugenie ist gerade zum zweiten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit Ehemann Jack Brooksbank (37) freute sie sich über die Geburt ihres Sohnes Ernest. Söhnchen August ist 2. Eugenies ältere Schwester Beatrice hat zusammen mit Gatte Edoardo Mapelli Mozzi (39) Tochter Sienna (1).

„Er ist nicht anpassungsfähig, nicht beliebt“: Jetzt kann Prinz Andrew Fergie beistehen

Operiert wurde Sarah Ferguson im privaten King Edward VII‘s Hospital in London. Aufgrund des Eingriffs fehlte Fergie auch bei der beliebten Rennwoche Royal Ascot, was bereits für Spekulationen gesorgt hatte. Keine einfache Situation für die Herzogin und für Prinz Andrew, der Fergie jetzt trotz Trennung zur Seite steht. Die Herzogin von York war schließlich eine der wenigen, die nach seiner Verstrickung in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (66, † 2019) noch zu ihm hielt. Seit Mai 2020 vertritt Andrew das britische Königshaus nicht mehr offiziell, was schwer an seiner Psyche nagt.

„Er kannte nie etwas anderes als das Militär und das Royale und er ist nicht anpassungsfähig, er ist nicht beliebt und konnte daher, soweit wir wissen, noch keine Alternative in seinem Leben finden“, erklärte Royal-Expertin Ingrid Seward (75) gegenüber GB News. Hinzu kommen die ständigen Streitigkeiten um die Royal Lodge, aus der König Charles III. Andrew und seine Familie am liebsten vertreiben würde, um Prinz William (41) und Kate Middleton (41) einen Umzug zu ermöglichen. William und Kate sitzen in einem zu kleinen Haus fest, doch Prinz Andrew stellt sich quer. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, gbnews.com