Bushido „schlimmer als Hitler“: Deutschrapper Manuellsen schießt auf Sonny Black

Deutschrapper Manuellsen kommt nicht zur Ruhe. Nachdem er sich klar gegen den rassistischen Werbespot von Volkswagen positioniert hat, teilt der 41-Jährige nun gegen den Berliner Rapper Bushido aus.

Berlin – Was wäre Deutschrap nur ohne all seine Streitigkeiten? Wahrscheinlich nur halb so unterhaltsam. Wird sich auch Manuellsen denken, der sich nun in den Streit zwischen YouTuber Mois und Rap-Urgestein Bushido einschaltet. Es fliegen die Fetzen, verbal wird sich definitiv nicht zurückgehalten. Nicht anders zu erwarten von Manuellsen, der unlängst mit Volkswagen und dem rassistischen Werbespot des Autkonzerns abgerechnet hat*.

Doch zurück zum Beef. Dieser besteht in erste Linie aus den Parteien Mois, mit über 1,5 Millionen Abonnenten einer der erfolgreichsten YouTuber hierzulande, und Deutschrap*-Veteran Bushido. In aller Regelmäßigkeit teilen beide via Instagram gegen den jeweils anderen aus, ein Ende scheint nicht in Sicht. Als wäre das nicht genug, mischt nun auch Deutschrapper Manuellsen in diesem Streit mit. Manuellsen urteilt dabei über Berlin-Rapper Bushido – Bushido sei „schlimmer als Hitler“*. Über diesen Beef zwischen Bushido und Manuellsen berichtet ausführlich 24hamburg.de*

