Unverständnis: Camillas närrische Hundeliebe bei Krönung Charles III. zeigt sich sogar auf Krönungskleid

Von: Annemarie Göbbel

Camillas Designerkleid zur Krönung offenbarte interessante Details. Unter anderem war eine Hommage an ihre beiden Jack Russells zu sehen. Warum diese Hundeliebe teils auf Unverständnis stößt.

London – Die Krönung König Charles III. (74) und von Königsgemahlin Camilla (75) am 6. Mai in der Westminster Abbey war ein voller Erfolg. Auch die offiziellen Porträt wurden inzwischen vom Buckingham-Palast herausgegeben. Worauf im Tumult der Krönung kaum jemand geachtet hat, wird jetzt offenbart. Mit unglaublich viel Liebe zum Detail wurden etwa die Designerkleider der Royal Family gefertigt. Doch beim näheren Betrachten von Königin Camillas Robe tauchen auch ein paar Fragezeichen auf. Was bedeuten die beiden golden eingestickten Terrier an ihrem Rocksaum?

Camillas große Hommage einer Tierliebhaberin an ihre Vierbeiner

Bevor die Jugendliebe des Königs die spektakuläre Queen Mary‘s Krone aufs Haupt gesetzt bekam, nahm Camilla ihre Schleppe der langen Robe von Couture-Designer Bruce Oldfield (72) auf die Seite, um auf dem Thron Platz zu nehmen. Das atemberaubende Kleid, das speziell für die ehemalige Herzogin von Cornwall angefertigt worden war, ging vorne auseinander und offenbarte ein bisher verstecktes Detail: Ihre beiden Jack Russell Terrier Bluebell und Beth wurden mit Goldfäden aufs Kleid gestickt.

Doch nicht nur die beiden Hunde sind zu sehen. Neben dem mittig platzierten Initialen RC (lat. Regina Camilla, dt. Königin Camilla) sind andere Mustern zu erkennen, darunter eine Vielzahl von Blumen. Während die Hunde also eine wenig subtile Anspielung auf Camilas geliebte Haustiere sind, soll die Blumenstickerei laut Mirror eine Hommage an ihren Mann König Charles sein, da beide ihre gemeinsame Vorliebe zur Natur zeigen wollten.

Wer ganz genau hinsieht, erkennt, dass zwischen den silbernen Blumenranken auch Namen eingestickt waren. Es handelt sich um die der Kinder und Enkelkinder der Königin: Tom (48) und Laura (45), ihr Sohn und ihre Tochter, sowie Gus (13), Freddy (13), Louis (13), Eliza (15) und Lola (15), ihre fünf Enkelkinder.

Camilla hat das Reiten als Hobby aufgegeben Für Königin Camilla war es mehr als nur ein Hobby: Das Reiten gehörte zu ihrem Leben. Bei ihrem Staatsbesuch mit König Charles III. erklärte Camilla, warum sie nie wieder in den Sattel steigen wird. „Früher hatte ich Pferde, auf denen ich geritten bin, aber leider reite ich nicht mehr“, sagte Camilla bei ihrem Besuch in Hamburg.: „Ich glaube, ich bin zu alt, aber ich habe Rennpferde“. Die Entscheidung, nicht mehr zu reiten, sei ihr nicht leicht gefallen.

Nicht jeder wird so viel Tierliebe nachvollziehen können

Das ist wahre Tierliebe: Camilla ließ sich auf ihre Krönungsrobe ihre beiden Hunde als Goldstickerei am Saum aufbringen (Fotomontage). © Andrew Matthews/dpa

Schon seit jeher ist die Herzogin von Cornwall eine echte Tierliebhaberin, besonders Pferde und Hunde haben es der Frau von König Charles III. angetan. Die Schirmherrschaft für die Tierrettungsorganisation, die es bereits seit 1860 gibt, ist für die die zweifache Mutter deshalb eine Herzensangelegenheit, für die sie sich schon seit über zehn Jahren engagiert. Ihre Leidenschaft hat sie sich groß auf ihr Kleid „schreiben“ lassen.

Wie die verstorbene Queen (96, † 2022), die das Kürzel „ER“ für „Elizabeth R.“ (R. steht für das lateinische Wort für Königin „regina“) benutzte, setzt auch Charles III. die Tradition fort. Seit Jahrhunderten, bis zu Heinrich I. im frühen 12. Jahrhundert, unterschreiben die englischen Monarchen mit dem Initial R – als Zeichen ihrer Autorität. Charles‘ Verwendung seines Schriftzugs deutet auf eine Bestätigung für den Rest seiner Regierungszeit hin. Wie Charles sagte, wollten er und Camilla „jetzt unser Leben“ dem königlichen Dienst widmen. Alle Infos, Bilder und Updates zur Krönung Charles III. gibts hier im Live-Ticker. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, skynews.com