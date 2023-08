Chaos in München vorprogrammiert? Helene Fischer Konzerte zeitgleich mit der Wiesn

Teilen

Jedes Jahr lockt die Wiesn tausende Menschen nach München. Doch heuer muss die bayrische Hauptstadt nicht nur mit Oktoberfest-Fans klarkommen, sondern zeitgleich auch mit Helene-Fischer-Fans.

München – Wer hat sich denn nur diese Terminplanung ausgedacht? In München laufen derzeit die Vorbereitungen auf zwei Mega-Events, die Ende September zeitgleich stattfinden werden. Denn die bayerische Hauptstadt feiert in wenigen Wochen nicht nur das weltbekannte Oktoberfest. In der Olympiahalle wird zwischen dem 25. und 30. September außerdem die unangefochtene Schlagerkönigin Helene Fischer (38) auf der Bühne stehen!

München bereitet sich auf ein Oktoberfest mit Helene-Fischer-Fans vor

Für Wiesn-Touristen und schlagerbegeisterte Münchner gibt es also gleich doppelten Grund zum Feiern. Denn zweifelsohne werden sich zahlreiche Zuschauer der zum jetzigen Zeitpunkt nahezu ausverkauften Fischer-Gigs nach den Konzerten für einen oder mehrere Drinks auf die Theresienwiese begeben. Dass der Ansturm unter anderem für die Verkehrsbetriebe der bayerischen Großstadt eine echte Herausforderung wird, ist absehbar.

Hautenger Jumpsuit, XXL-Beinschlitz & Glitzer-BH: Helene Fischers heißeste Bühnenlooks Fotostrecke ansehen

In München gibt man sich derweil optimistisch. „Die Stadt München ist insgesamt auf diese Situation eingestellt und wird mit weiteren Dienststellen und Behörden bewährte Abläufe anwenden“, heißt es in einem Statement gegenüber tz.de. Man sei sich bewusst, dass die fünf Konzerte von Helene Fischer, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, Ende des Monats eine weitere Belastung für Polizei und Ämter darstellen werden, dennoch sei bisher keine Änderung des erarbeiteten Sicherheitskonzepts geplant.

Welche Konzerte stehen auf der „Rausch“-Tour noch an? Köln: 25. August - 2. September

Wien: 5. September - 10. September

Zürich: 19. September - 24. September

München: 26. September bis 1. Oktober

Frankfurt: 3. Oktober - 8. Oktober

Wiesn UND Helene-Fischer-Konzert: Ist da ein Verkehrschaos vorprogrammiert?

Die Münchner Verkehrsbetriebe werden die Taktung der betroffenen U-Bahnen während des Oktoberfestes dagegen an die Bedürfnisse der Wiesn-Besucherinnen und Besucher anpassen. Auch für Fischer-Fans sollen Sonderzüge bereitgestellt werden. „Nach den Konzerten sind ebenfalls zusätzliche Züge unterwegs, die in Richtung Innenstadt fahren“, erklärte ein Sprecher. Doch trotz aller Vorbereitungen wird München sich in der letzten Septemberwoche wohl oder übel auf einen Ausnahmezustand einstellen müssen.

Jedes Jahr lockt die Wiesn tausende Menschen nach München. Doch heuer muss die bayrische Hauptstadt nicht nur mit Oktoberfest-Fans klarkommen, sondern zeitgleich auch mit Helene-Fischer-Fans. (Fotomontage) © IMAGO/Wolfgang Maria Weber & IMAGO/Christian Schroedter

Apropos Helene Fischer: Die Schlager-Queen war seit 2019 nicht mehr in ihrem Weihnachtskonzert zu sehen. 2023 könnte es endlich wieder grünes Licht für die Helene Fischer Show geben. Verwendete Quellen: tz.de