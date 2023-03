Charlène und Albert von Monaco: Körpersprache-Expertin offenbart „inneres Unbehagen“ der Fürstin

Von: Annemarie Göbbel

Charlène von Monaco und Fürst Albert II. sind seit 2010 verheiratet, aber ihre Körpersprache zeigt beim letzten Auftritt, dass es ihnen an Zuneigung füreinander fehlt.

Monaco – Im idyllisch gelegenen Felsenstaat an der blitzblauen Côte d’Azur müsste doch nun, da Charlène von Monaco (45) ihre Arbeit nach langer Krankheit wieder aufgenommen hat, alles bestens sein. Selbst gemeinsame Auftritte, die das monegassische Volk lange missen musste, sind wieder an der Tagesordnung. Bei jüngster Gelegenheit beim Besuch des Fürstenpaares zur Eröffnung der Kinderkrippe Testimonio in Monaco wollte die Körpersprachenexpertin Judi James, die sich der Beobachtung von Royals verschrieben hat, die Beziehung zwischen Charlène und Albert (64) unter die Lupe nehmen. Ihre Analyse verheißt leider nichts Gutes.

Es gibt keinerlei Interaktion zwischen Charlène und ihrem Mann Albert

Fürstin Charlene und Fürst Albert haben im Laufe der Jahre unterschiedliche körpersprachliche Verhaltensweisen an den Tag gelegt. Manchmal hielt sich das Paar in der Öffentlichkeit an den Händen, ein anderes Mal schienen sie sich gar nicht nahe sein zu wollen – geschweige denn sich zu berühren. Im Gespräch mit den Mitarbeitern des Kindergartens, ging Charlène in die Knie, um mit Kindern zu sprechen und der Profi bemerkt sofort eine große Veränderung: dass sich die Fürstin hier wohler zu fühlen schien.

Denn sonst wirkte die zweifache Mutter während des Besuchs eher schüchtern, ihre gefalteten Hände ließen auf „introvertierte Gefühle“ schließen, so Judi gegenüber dem Express. Doch Albert war offenbar das personifizierte Unbehagen selbst. Judi James attestiert dem Paar: „In ihren Posen gibt es eine ziemlich unbeholfene Körperhaltung, die auf ein inneres Unbehagen schließen lässt, vor allem bei Albert“, lautet ihr Urteil. Es gäbe keine Interaktionen zwischen dem Paar, Charlène stehe immer seitlich oder leicht hinter ihrem Mann.

Charlène von Monacos Leidensweg Charlène von Monaco hatte sich in Südafrika in Folge einer schweren HNO-Infektion mehreren Operationen unterziehen müssen. Auf Fotos wirkte sie extrem abgemagert. Die Freunde enthüllen nun den Grund: Die HNO-Infektion hatte demnach im Zusammenhang mit einer vorherigen OP zu schweren Nebenhöhlen- und Schluckproblemen geführt. „Sie konnte seit über sechs Monaten keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen“, zitiert das Blatt die Quelle. Weiter heißt es in dem Bericht: Charlène „konnte Flüssigkeiten nur durch einen Strohhalm aufnehmen, also verlor sie fast die Hälfte ihres Körpergewichts.“

Charlène ist noch die entspanntere, Albert sieht aus „ein kleines Kind, das versucht, zu beeindrucken“

Albert II. wirkt schnell unbeholfen, Charlènes abweisene Miene zeigt selten ein Lächeln, gemeinsame Interaktionen gibt es so gut wie keine, lautet das vernichtende Urteil einer Körpersprachenexpertin (Fotomontage). © Eibner/Imago & L.Urman/Imago

In der Detailanalyse ist das Paar voller Widersprüche: „Ihre [Charlènes] Hände, die sie in passiver Haltung locker vor dem Oberkörper verschränkt hat, deuten eher auf introvertierte Gefühle hin. Albert scheint derjenige zu sein, der im Rampenlicht steht, aber er wirkt dabei verlegen“, sagt die Expertin. „Sein Lächeln wirkt starr und gezwungen, und seine Pose sieht ebenso angespannt aus, da er die Arme an den Seiten verschränkt und die Hände steif auf die Beine gelegt hat, sodass er wie ein kleines Kind aussieht, das versucht alle zu beeindrucken“.

Auch von Charlènes Outfit ließ sich die Körpersprachlerin nicht blenden, denn natürlich machte die Landesmutter in einem Kamelhaar-Trenchcoat von Akris (für 4.450 Euro), einer schmalen schwarzen Jeans und eleganten Dior-Pumps gewohnt schick aus. Sobald Charlène mit den Kindern Kontakt aufnahm. Judi James registriert die Verwandlung sofort: „Ihr Gesichtsausdruck erwärmt sich, und ihr gelingt ein kongruent wirkendes Lächeln der Freude, wobei sie einen Arm ausstreckt, um das Kind auf dem Arm zu berühren.“ Auch Charlènes eigene Kinder Prinzessin Gabriella und Erbprinz Jacques (beide 8 Jahre) schienen ihr ganzer Stolz zu sein. Verwendete Quellen: express.co.uk, hellomonaco.com, Instagram