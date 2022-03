Charlène von Monaco: Ihre Behandlung soll ein Vermögen verschlingen

Von: Eva-Maria Moosmüller

Dass die Unterbringung in der exklusiven Klinik, in der sich Charlène seit Monaten aufhält, nicht gerade günstig ist, war zu erwarten. Mit diesen enormen Kosten hätte aber wohl keiner gerechnet.

Monaco – Fürstin Charlène (44) wird noch immer aufgrund von emotionaler und körperlicher Erschöpfung im Ausland behandelt. Berichten zufolge befindet sich die Spezialklinik, in der die Ehefrau von Fürst Albert (63) untergebracht ist, in der Schweiz. Charlènes Aufenthalt dort soll angeblich immense Summen verschlingen, bei denen jedem Normalverdiener ganz schwindelig wird.

Seit November wird Charlène von Monaco schmerzlich im Fürstentum vermisst. Unmittelbar nach ihrer Rückkehr aus Südafrika hatte sie schon wieder die Koffer gepackt, um in einer Spezialklinik einzuchecken, die sich laut Insiderinformationen in der Nähe von Zürich befindet. Dort wird sie seither wegen ihrer Erschöpfung behandelt. Wie Fürst Albert unlängst mitgeteilt hat, gehe es seiner Ehefrau mittlerweile „schon viel besser“. Auch der Palast hatte vor einiger Zeit bereits erklärt, die Genesung verlaufe „zufriedenstellend“. Wie viele weitere Wochen oder gar Monate die Fürstin noch getrennt von ihrer Familie verbringen muss, ist dennoch unklar. Neuesten Gerüchten zufolge wolle sie angeblich gar nicht mehr nach Monaco zurückkehren, sondern sich einen anderen Wohnort suchen.

Charlène von Monaco wird offiziell wegen „emotionaler und körperlicher Erschöpfung“ behandelt (Symbolbild). © Norbert Scanella/Imago

Schenkt man aktuellen Meldungen Glauben, hat Charlènes Behandlung in der Schweiz schon jetzt ein Vermögen verschlungen. Geld spielt für Fürst Albert und seine Ehefrau zwar wohl eher nur eine untergeordnete Rolle, dennoch machen sich sicherlich auch auf dem Konto der Monegassen die Klinik-Rechnungen inzwischen bemerkbar.

Charlène von Monaco: Ihre Klinik kostet angeblich 95.000 Euro pro Woche

Wie das Portal „Beaumonde“ unter Berufung auf verschiedene europäische Medien berichtet, soll Charlènes Aufenthalt in dem exklusiven Gesundheitszentrum mit sagenhaften 95.000 Euro pro Woche zu Buche schlagen. Dafür lebe die Fürstin aber immerhin auch in einem Penthouse mit eigener Küche und extra Schlafzimmer. Zusätzlich zu den Services der Klinik soll es außerdem die Möglichkeit geben, einen privaten Koch, einen Butler und einen Chauffeur zu engagieren. Wer im Mathematikunterricht aufgepasst hat, kann sich schnell ausrechnen, wie viel Geld seit November aus dem monegassischen Fürstenpalast in die Schweiz geflossen ist.

Angeblich kostet die exklusive Klinik, in der sich Charlène befindet, 95.000 Euro pro Woche (Symbolbild). © Katrina Kochneva/Imago

Erst kürzlich gab es übrigens nach langer Zeit der Stille ein neues Lebenszeichen von Charlène. Sie hatte in der französischen Presse ihr neuestes Projekt angekündigt – ein Manga, in dem sie als Figur zu sehen ist.