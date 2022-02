Charlène von Monaco: Rückkehr in den Palast erst im November?

Von: Eva-Maria Moosmüller

Teilen

Bis Charlène von Monaco erstmals wieder an der Seite von Fürst Albert in Erscheinung treten wird, könnten noch Monate vergehen. Ist sie womöglich erst Ende des Jahres fit genug?

Monaco – Seit dem vergangenen November wird Charlène (44) nun schon fernab des Fürstentums in einer Spezialklinik wegen ihrer emotionalen und körperlichen Erschöpfung behandelt. Aktuellen Meldungen zufolge könnte die Rückkehr zu ihrer Familie und zu ihren royalen Pflichten noch viel länger dauern als zunächst angenommen.

Charlène von Monaco: Rückkehr in den Palast erst im November?

Viele Monegassen hatten bis zum letzten Moment geglaubt, dass sich ihre Fürstin am Feiertag der Heiligen Dévote Ende Januar endlich wieder an der Seite ihres Ehemannes Albert II. (63) zeigen würde. Alle Hoffnungen wurden jedoch enttäuscht. Die siebenjährigen Zwillinge Jacques und Gabriella mussten einmal mehr bei einem bedeutenden Anlass auf ihre Mutter verzichten. Statt Charlène machte Fürst Alberts Ex-Geliebte Nicole Coste (50) mit ihrer Anwesenheit bei den Feierlichkeiten Schlagzeilen.

Laut der letzten offiziellen Information aus dem Fürstenhaus verläuft Charlènes Genesung immerhin „zufriedenstellend“. Sie müsse sich allerdings einer weiteren Zahnbehandlung unterziehen. Bis sie wieder vollständig auf den Beinen und fit sei, dauere es noch mehrere Wochen, hieß es. Schenkt man der Adelsexpertin Brittani Barger Glauben, könnten aus besagten Wochen jedoch auch Monate werden.

Wird man Charlène von Monaco tatsächlich erst im November wieder in der Öffentlichkeit sehen? (Symbolbild) © Valery Hache/dpa

Charlène von Monaco: Royal-Expertin mit ernüchternden Aussichten

Wie das Portal Beaumonde berichtet, schließe die Royal-Expertin nicht aus, dass es erst an Monacos nächstem Nationalfeiertag im November – also in sage und schreibe neun Monaten – zu einem Wiedersehen mit Fürstin Charlène kommen könnte. „Wir können alle nur hoffen, dass sie bis dahin zurück ist, aber es ist schwer zu sagen, weil wir nicht wissen, woran sie leidet. Sie wird ihre Kinder sehr vermissen“, zitiert Beaumonde Brittani Barger aus einem Gespräch mit dem Express.

Bis Charlène wieder auf den Beinen ist, wird es wohl noch einige Zeit dauern (Symbolbild). © Valery Hache/dpa

Schon letztes Jahr hatte man gehofft, die 44-Jährige zusammen mit ihrer Familie an dem wichtigsten monegassischen Feiertag zu Gesicht zu bekommen. Eine Teilnahme an den Festivitäten war Charlène jedoch noch nicht möglich. Die Bilder ihrer Kinder Gabriella und Jacques mit selbstgemalten Gruß-Plakaten für ihre Mutter gingen damals um die Welt. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.