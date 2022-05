Rätsel um Charlènes Gesundheit: Jetzt räumt sie selbst mit Gerüchten auf

Von: Larissa Glunz

Teilen

Charlène von Monaco hat nicht enden wollenden Gerüchte über ihre Ehe und ihre Gesundheit offenbar satt. In einem neuen Interview bezieht sie Stellung.

Monaco – Hängt der Haussegen im Palast schief? Wie geht es Charlène von Monaco (44) wirklich? Schon seit Monaten sehen sich Fürst Albert II. (64) und seine Ehefrau mit Fragen, Anschuldigungen und Gerüchten konfrontiert, Licht ins Dunkeln bringt jetzt ein neues Interview der monegassischen Landesmutter.

Charlène von Monaco räumt mit Gerüchten auf: „Noch immer schwach“

Im Rahmen der Monte-Carlo Fashion Week, die Charlène gemeinsam mit ihrer Tochter Gabriella (7) besuchte, hat die zweifache Mutter endlich ihr Schweigen gebrochen. Der Zeitschrift „Monaco-Matin“ stand sie in einem längeren Gespräch Rede und Antwort, in dem Interview legte die 44-Jährige gleich mehrere überraschende Geständnisse ab. Zur Sprache kam unter anderem ihr Gesundheitszustand, der vielen Fans noch immer Sorgen bereitet. Bei ihren ersten Auftritten in Monaco wirkte Charlène noch angespannt und unglücklich. „Mein Gesundheitszustand ist immer noch schwach und ich möchte nichts überstürzen. Der Weg war lang, schwierig und so schmerzhaft. Heute fühle ich mich ausgeglichener“, machte sie deutlich.

Charlène von Monaco will den Spekulationen und Gerüchten über den Zustand ihrer Ehe und ihre Gesundheit ein Ende setzen (Symbolbild). © Sebastien Nogier/dpa

Fürstin Charlène hat eine langwierige HNO-Erkrankung und mehrere Operationen hinter sich, seit Ostern ist sie wieder mit Albert und den Kindern vereint. Trotz ihrer Heimkehr in den Zwergstaat wollen die Gerüchte über eine angebliche Ehekrise bei Albert und Charlène nicht abreißen. Die Berichte über einen Millionenvertrag und einen Neuanfang in der Schweiz weist die gebürtige Südafrikanerin aber von sich: „Ich finde es immer noch bedauerlich, dass bestimmte Medien solche Gerüchte über mein Leben, meine Ehe verbreiten. […] Unsere Familie ist den Medien ausgesetzt und die kleinste Schwäche wird veröffentlicht.“

Charlène von Monaco räumt mit Gerüchten auf: Die Pflicht ruft

Nach ihrer krankheitsbedingt langen Pause kehrt Charlène Schritt für Schritt wieder zu ihrem früheren royalen Alltag zurück. Im Interview kündigte sie bereits ihren nächsten Auftritt an. Der Große Preis von Monaco am 29. Mai ist ein Pflichttermin für die Grimaldis, Seite an Seite werden das Fürstenpaar und ihre beiden Kinder Jacques (7) und Gabriella das Formel-1-Rennen verfolgen und mitfiebern.