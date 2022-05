Charlène von Monaco hat ihr Lächeln wieder: Neuer Auftritt mit Familie

Von: Larissa Glunz

Auch bei Fürstin Charlènes zweitem Auftritt ging es sportlich zur Sache. In Monaco verfolgte sie mit ihrer Familie ein Rugby-Turnier (Symbolbild). © Sebastien Nogier/dpa

Bei ihrem ersten Auftritt zeigte sich Charlène von Monaco noch mit ernster Miene, eine Woche später sorgt der nächste Familientermin mit Albert und den Kindern für gute Laune.

Monaco – Schritt für Schritt kehrt Charlène von Monaco (44) zu ihrem Alltag als Ehefrau von Fürst Albert (64) und monegassische Landesmutter zurück. Seit wenigen Tagen ist sie auch wieder in offizieller Funktion unterwegs, Unterstützung bekommt sie dabei von ihrer Familie.

Dass der Terminkalender von Fürstin Charlène wieder voller wird, beweist ihr zweiter Termin, den sie mit Bravour im Stadion Louis II meisterte. Gemeinsam mit Fürst Albert und den Zwillingen Jacques (7) und Gabriella (7) feuerte die frühere Profisportlerin junge Rugby-Spieler an, die auf dem Rasen ihr Bestes gaben. Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause konnte das Sainte Dévote Turnier endlich wieder stattfinden. Organisiert wird es unter anderem von Charlènes Stiftung in Monaco, die 44-Jährige nahm die persönliche Einladung deshalb natürlich gerne an.

Bei ihrem ersten Auftritt im Rahmen des Monaco E-Prix wirkte Charlène angespannt und abwesend, ihre etwas finstere Miene wich nun einem herzlichen Lächeln. Die zweifache Mutter, die ein blaues Midikleid von Akris trug, unterhielt sich angeregt mit den aufgeweckten Teilnehmern und verfolgte aufmerksam die Spiele. Immer wieder schloss sie Thronfolger Jacques und seine zwei Minuten ältere Schwester in die Arme.