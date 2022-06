Charlène von Monaco: Positiv auf Covid-19 getestet – verkraftet das ihre Gesundheit?

Von: Annemarie Göbbel

Nun hat es auch Charlène von Monaco erwischt. Die Fürstin wurde positiv auf das Corona-Virus getestet, wie der monegassische Palast bestätigte. Ist die Ansteckung nach der langen Krankheit eine Gefahr für sie?

Monaco – Endlich konnte Charlène von Monaco (44) ihre Aufgaben als Repräsentantin und Landesmutter wieder aufnehmen, da wirft das heimtückische Corona-Virus sie aus der Bahn. Der Palast äußert sich jedoch zurückhaltend und spricht von einer „mehrtägigen Isolation“, in die sich die Zwillingsmutter nun begeben müsse.

Charlène von Monaco: Positiv auf Covid-19 getestet – verkraftet das ihre Gesundheit?

Charlène von Monaco würde „einige Symptome aufweisen, nachdem sie durch einen Screening-Test positiv getestet wurde“, hieß es in einer schriftlichen Erklärung des Palastes. In Übereinstimmung mit den geltenden Gesundheitsvorschriften werde Fürstin Charlène eine mehrtägige Isolationszeit einhalten, hieß es weiter. Wenige Details gibt es über den Zustand des wegen langer Krankheit dem Fürstentum ferngebliebenen Oberhaupts des kleinen Felsenstaates an der Côte d’Azur. „Der Gesundheitszustand der Fürstin gibt keinen Anlass zur Sorge“, heißt es schlicht in der aus dem Französischen übersetzten Erklärung.

Charlène von Monaco wurde positiv auf Covid-19 getestet. Verkraftet das ihre fragile Gesundheit (Symbolbild)? © Imago/Jerry Andre

Zuletzt war die Ehefrau Fürst Alberts II. (64) vor einer Woche beim Rennen des Großen Preises von Monaco in der Öffentlichkeit gesehen worden. Obwohl das Paar sich händchenhaltend präsentierte, hatten ihre traurigen und abwesenden Blicke erneut Anlass zu Spekulationen gegeben. Hartnäckig hielten sich Gerüchte, in denen zwar nicht von Scheidung, aber von Zahlungen seitens Albert an die gebürtige Südafrikanerin die Rede war.

Auch die fast ein Jahr andauernde Abwesenheit der ehemaligen Olympionikin hatte immer wieder Gerüchte befeuert. Sie erkrankte zum ersten Mal, als sie im Mai 2021 für einen geplanten zehntägigen Kurzbesuch in ihrem Heimatland in Südafrika war. Wegen ihrer Abwesenheit und der vielen Monate, die Fürstin Charlène in Südafrika ohne ihre Kinder und Ehemann Albert verbrachte, kursierten immer wieder Trennungsgerüchte, die die fürstliche Familie stets dementierte.

Charlène von Monaco: Absage der Riviera Water Bike Challenge am Sonntag

Auch nach ihrer endgültigen Rückkehr im März war es nicht ruhiger um sie geworden, obwohl die 44-Jährige mehrfach erklärte, dass ihr Gesundheitszustand nach wie vor „zerbrechlich“ sei, trotzdem war sie bei einer Reihe von öffentlichen Veranstaltungen aufgetreten.

Aufgrund ihrer Isolation wird die Fürstin nun nicht an der Riviera Water Bike Challenge teilnehmen, die von ihrer Wohltätigkeitsstiftung gesponsert wird, die ihr sehr am Herzen liegt. Das Event war für den Pfingstsonntag vorgesehen. Bleibt zu hoffen, dass diesmal keine Komplikationen die Heilung verzögern.