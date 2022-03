Charlène von Monaco: Royal-Experte äußert sich zu Umzugsgerüchten

Von: Larissa Glunz

Charlène von Monaco soll schon länger unglücklich im Fürstentum Monaco sein (Symbolbild). © Guillaume Horcajuelo/dpa

Die aktuellen Gerüchte um Fürstin Charlène von Monaco schlagen hohe Wellen. Ihre angeblichen Umzugspläne lassen auch Royal-Experten aufhorchen.

Monaco – Schon seit Monaten ist Fürstin Charlène (44) nicht mehr in den Gängen von Monacos Fürstenpalast anzutreffen, ihre Gemächer bleiben leer. Nach ihrem mehrmonatigen krankheitsbedingten Aufenthalt in Südafrika und einem kurzen Zwischenstopp in Monaco suchte die Ehefrau von Fürst Albert II. (63) eine Klinik in Europa auf, um ihre Erschöpfung behandeln zu lassen. Den Palast soll sie gar nicht vermissen.

Nicht nur in Monaco ist in den letzten Tagen eine hitzige Diskussion um Charlènes Rückkehr in den Zwergstaat entbrannt. Der Auslöser? Die französische Zeitschrift „Voici“ hatte, unter Berufung auf mehrere Insider, berichtet, dass Charlène angeblich gemeinsam mit ihren Kindern Jacques (7) und Gabriella (7) Monaco verlassen will. Die 44-Jährige soll bereits Umzugspläne schmieden, für Treffen mit seiner Familie soll Fürst Albert demnach hin- und herpendeln. Die wilden Gerüchte versetzten die Netzgemeinde in Aufruhr, jetzt meldet sich auch Royal-Experte Michael Begasse (55) zu Wort.

Im Interview mit RTL äußerte Begasse aufgrund der fehlenden Namen der vermeintlichen Palast-Quellen Zweifel an den aktuellen Berichten. Böse Absichten hat Charlène ihm zufolge jedoch nicht, ihren möglichen Wegzug aus Monaco bezeichnet der Adelsexperte dennoch als „absoluten Obergau für Fürst Albert“.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA