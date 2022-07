Charlène von Monacos Ozean-Tiara: Fürst Alberts Hochzeitsgeschenk

Von: Annemarie Göbbel

Charlène von Monaco bekam das opulente Ozean-Schmuckset zur Hochzeit von Ehemann Albert II. geschenkt. Das Design stammt von Van Cleef & Arpels und spiegelt mit jedem seiner 1.200 Edelsteine Charlènes Liebe zum Meer wider.

Monaco – Ein glücklicher Fürst überhäuft seine junge Ehefrau am Tag der Hochzeit mit Schmuck, der in ihrem Herzen ewig einen ganz besonderen Platz einnehmen wird. So war es auch bei der Südafrikanerin Charlene Lynette Wittstock und Fürst Albert II. von Monaco. Als sie sich am 2. Juli 2011 das Jawort gaben, machte der Fürst des Felsenstaates sie zu Charlène von Monaco und übergab ihr ein ganz besonderes Geschenk, dass die Profi-Schwimmerin für immer an das glitzernde Blau der Côte d’Azur und ihr ureigenstes Element erinnern sollte.

Die Sonderanfertigung für seine künftige Gemahlin gab der Fürst bei den weltbekannten Juweliere Van Cleef & Arpels in Auftrag. Doch Royal-Fans mussten sich gedulden, bevor Charlène das hochkarätige Ozean-Schmuckset der Welt präsentierte. Zu ihrer Hochzeit legte sie die Prachtstücke noch nicht an.

Charlène von Monaco trägt die Ozean-Tiara als Kette erstmals beim 63. Rot-Kreuz-Ball 2011 in Monaco. © Bruno Bebert / dpa

Das raffinierte Schmuckstück lässt sich als Diadem oder als Halskette tragen. Es soll übrigens Fürst Albert selbst gewesen sein, der ihm den Namen „Ozean-Tiara“, unter dem sein Hochzeitsgeschenk an Charlène heute bekannt ist, gab. Die Fürstin trägt das Schmuckstück bevorzugt als Halsschmuck zu schlichten, schulterfreien Kleidern.

Charlènes Ozean-Schmuck stammt vom Hof-Juwelier des Fürstentums Cleef & Arpels

Seit 1956 ist das Luxus-Label Cleef & Arpels Hof-Juwelier im Fürstentum. Die royale Auftragsarbeit für Charlènes Hochzeitsgeschenk war nicht die erste Arbeit für gekrönte Häupter. Das Diadem für Farah Pahlavi, das sie zur Krönung als persische Kaiserin am 26. Oktober 1967 trug, stammt ebenfalls aus den bewährten Händen der Kunst-Juweliere. Deren Etablierung geht auf das Jahr 1896 zurück, als Alfred Van Cleef gemeinsam mit seinem Schwiegervater Salomon Arpels die ersten Schritte im Edelstein-Geschäft wagte.

Charlènes Hochzeitsjuwelen: Liebevolle Details bei Design und Edelsteinen

Die Ozean-Tiara für Charlène von Monacos Hochzeitsgeschenk ist aus insgesamt 1.200 Diamanten und Saphiren gefertigt, deren runder Schliff an die Tropfen des Meeres erinnern. Der Tiara-Bogen selbst ist aus Weißgold gefertigt. Die Blau-Nuancen der Saphire stehen für die Farben des Meeres und die ewige Brandung. Sie schimmern je nach Lichteinfall in milchigem Hellblau bis hin zu tiefem Dunkelblau.

Laut Aussage der Designer Van Cleef & Arpels ließen sie sich insbesondere vom Indischen Ozean vor Südafrikas Küste, der Heimat der ehemaligen Schwimmerin Charlène, sowie dem satten Blau vor Monacos Landzunge inspirieren. Elf der Diamanten erhielten einen birnenförmigen Schliff, die an Tautropfen erinnern. Die Details der Verarbeitungsliste lässt manchem Schmuckliebhaber den Atem stocken.

33 kleinere, kreisrunde Diamanten mit insgesamt mehr als 44 Karat

10 große birnenförmig Diamanten mit insgesamt mehr als vier Karat

359 runde Saphire mit insgesamt 18 Karat

Das Design der Tiara, zu dem ein paar passende Ohrringe gehören, spielt auf die Liebe von Charlène für das Meer und ihre Vergangenheit als international erfolgreiche Schwimmerin an. Unter anderem nahm sie für Südafrika an den Olympischen Sommerspielen 2000 in Sydney teil.

Die Steine sind auf runden, an Wellen erinnernden Elementen befestigt, die sich auf der Tiara aneinanderreihen. Dabei befindet sich der größte Kreis in der Mitte der Tiara, eingerahmt von nach außen hin kleiner werdenden Schmuckelementen in gleicher Gestaltung.

Zu diesen Gelegenheiten trug die Fürstin von Monaco ihre erhabenen Hochzeitsjuwelen

Bei der 63. jährlichen Rotkreuz-Gala in Monaco im August 2011 fand sich die erste Gelegenheit für Charlène den Schmuck auszuführen. In Monte Carlos Sporting Club wurde das Paar von Alberts Schwestern und anderen Familienmitgliedern begleitet. Charlène trug die Ozean-Tiara als Halsschmuck zu einer fuchsiafarbenen Designer-Robe.

Als Diadem trug Fürstin Charlène das herrliche Schmuckstück, als sie für den Titel des spanischen Magazins „Hola“ (EVT: 23. April 2014) in einem silberfarbenen Satin-Traum von Dior posierte.