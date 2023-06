1090 Euro: Charlène von Monaco begeistert im teuren Krankenschwester-Outfit

Von: Susanne Kröber

Teilen

Emotionaler Termin für Charlène von Monaco – im Princess-Grace-Krankenhaus kuschelte die Zwillings-Mama mit Babys auf der Neugeborenenstation.

Monaco – Dieser Termin war sicher keine Pflichtveranstaltung für Charlène von Monaco (45). Die Ehefrau von Fürst Albert II. (65) stattete dem Princess-Grace-Krankenhaus in Monaco, das nach ihrer verstorbenen Schwiegermutter Grace Kelly (52, † 1982) benannt ist, Anfang Juni anlässlich des monegassischen Muttertags einen Besuch ab. Garantiert nicht zufällig wählte sie für diesen Auftritt ein zartes weißes Midikleid aus Baumwoll-Batist mit kreisförmigen Stickereien von Akris (1.090 Euro) aus.

Unaufgeregter Sommerlook: Charlène von Monaco mischt sich unters Krankenhauspersonal

Man muss schon zweimal hinschauen, um Charlène von Monacos luftigen Dress von den zartrosa Uniformen der Krankenschwestern zu unterscheiden, mit denen die Fürstin für Aufnahmen posierte, die das Rote Kreuz Monaco jetzt bei Instagram veröffentlichte. Charlènes dezenter Look passte perfekt zu ihrem Besuch auf der Neugeborenenstation des Princess-Grace-Krankenhauses. Dort zeigte sich die oft verschlossen wirkende Charlène ganz nahbar und gefühlvoll.

Bob, Undercut, Pixie – Charlène von Monacos Frisuren in Bildern Fotostrecke ansehen

Kein Wunder, schließlich dürfte dieser Besuch bei Charlène von Monaco ganz besondere Erinnerungen hervorgerufen haben. Am 10. Dezember 2014 kamen im Princess-Grace-Krankenhaus ihre Zwillinge Jacques und Gabriella (beide 8) zur Welt. Auch Andrea (39), Charlotte (36) und Pierre Casiraghi (35), die drei ältesten Kinder von Caroline von Hannover (66), wurden hier geboren, genau wie Stéphanie von Monacos (58) Kinder Louis (30) und Pauline Ducruet (29). Fürstin Charlène kuschelte zärtlich mit den Babys auf der Neugeborenenstation und unterhielt sich angeregt mit den frisch gebackenen Müttern.

„Das Kleid ist wunderschön“: Charlène von Monaco wird für ihr Outfit gefeiert

Mit ihrem Kleid im Krankenschwester-Look traf Charlène von Monaco bei diesem Termin offenbar voll ins Schwarze. Die Fans feiern die Fürstin für das geschmackvolle Outfit. „Sie sieht himmlisch aus“, schwärmt eine Userin bei Instagram. „Was für ein tolles Kleid! Und sie gleicht sich dem medizinischen Personal an“, so ein weiterer Kommentar. „So ein zarter Look für Charlène, eines ihrer besten Tagesoutfits“, „Ein wirklich toller Look für HSH [Her Serene Highness]. Das Kleid ist wunderschön und hat eine gute Passform. Der frische Stoff und die saubere Schnittführung lassen es sehr angemessen für einen Krankenhausbesuch aussehen“, lauten weitere positive Kommentare.

Gelöst und glücklich zeigte sich Fürstin Charlène bei einem Termin im Princess-Grace-Krankenhaus in Monaco (rechts) – und ging dabei fast selbst als Krankenschwester durch. (Fotomontage) © IMAGO/Cover-Images/instagram.com/croixrougemc

Einziges Manko: Einige der User hätten sich als kleinen Farbklecks bunte Schuhe zu Charlènes Kleid gewünscht statt der cremefarbenen Sandalen. Den Neugeborenen und ihren Müttern dürfte das egal gewesen sein, sie erfreuten sich an der zugänglichen Art der Fürstin. „Eine schöne Erinnerung für diese Mütter und ihre Babys“, so das monegassische Rote Kreuz via Instagram. Diesen Herzens-Termin kann sie also als vollen Erfolg verbuchen, ganz im Gegenteil zu Charlènes Trostlos-Auftritt bei der Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai in London. Verwendete Quellen: instagram.com