Charlène von Monaco bricht ihr Schweigen: So geht es ihr wirklich

Von: Susanne Kröber

In einem exklusiven Interview äußert sich Charlène von Monaco über ihren Gesundheitszustand und zeigt, was sie von Gerüchten über eine angebliche Trennung von Ehemann Albert hält.

Monaco – Das monegassische Fürstenpaar geht in die Offensive! Nachdem Fürst Albert II. (65) vor wenigen Tagen im Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera zu den Trennungsgerüchten um ihn und Charlène von Monaco (45) Stellung nahm, legt Fürstin Charlène jetzt im Gespräch mit dem französischen Blatt Monaco-Matin nach.

Offenbar sehen sich Charlène und Albert genötigt, die Spekulationen endgültig im Keim zu ersticken. Zuvor hatte das französische Magazin Voici vermeldet, Fürst und Fürstin führten längst getrennte Leben, Albert residiere allein im Palast, während Charlène in die Schweiz geflüchtet sei. Lediglich für offizielle Termine verabrede man sich noch, um den Schein zu wahren. „Alles unwahr“, ließ Albert laut Corriere della Sera wissen. „Diese Gerüchte verletzen mich. Charlène ist immer an meiner Seite.“

Gegenüber Monaco-Matin macht Charlène klar, dass sie diese Gerüchte nicht länger kommentieren will. „Die Frau des Staatsoberhauptes ist immer noch nicht vor diesen Medien-Tsunamis geschützt, denen das Paar regelmäßig ausgesetzt ist, wie zuletzt im August. Aber sie will nicht mehr darauf reagieren und hofft, dass das Phänomen irgendwann verschwindet“, schreibt die monegassische Zeitung. Konkreter äußert sich Charlène von Monaco dafür zu ihrem Gesundheitszustand, der seit ihrer schweren HNO-Infektion 2021 verhinderte, dass sie als ehemalige Profi-Schwimmerin ihren Lieblingssport ausüben kann.

Charlène von Monacos größte Erfolge als Schwimmerin

1996 gewann Charlène Wittstock die südafrikanischen Schwimmmeisterschaften. Drei Jahre später feierte sie dann bei den All Africa Games in Johannesburg ihre größten internationalen Erfolge. Über 100 Meter Freistil und 100 Meter Rücken holte sie jeweils die Goldmedaille, genau wie mit der 4 × 100-Meter-Lagenstaffel. Bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney 2000 belegte Charlène mit der 4 × 100-Meter-Lagenstaffel Südafrikas Platz 5, im selben Jahr gewann sie beim Schwimmwettbewerb Mare Nostrum in Monaco, wo sie auch Fürst Albert II. kennenlernte, Gold über 200 Meter Rücken. 2002 folgte eine Silbermedaille mit der Staffel bei den Commonwealth Games in Manchester. Nach langanhaltenden Schulterproblemen musste Charlène ihre Schwimmkarriere vor den Olympischen Sommerspielen 2008 in Peking beenden.