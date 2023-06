Charlène von Monaco erteilt Alberts Ex Platzverweis

Im Fürstenpalast von Monaco mischt Charlène mit einer Sommerbrise das Grimaldi-Einerlei auf und fegt damit neueste Gerüchte um Alberts Ex-Geliebte vom Platz.

Monaco – Wie ausgewechselt wirkt Charlène von Monaco (45) auf den jüngsten sommerlichen Schnappschüssen aus Monaco. Die Fürstin zeigt sich mit ihren Kindern Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella (beide 8 Jahre) auf dem Vorplatz des Palasts. An ihrer Seite: Ehemann Fürst Albert II. (64) und Alberts Schwestern Prinzessin Caroline von Hannover (66) und Prinzessin Stéphanie (58) von Monaco – in ungewohnter Harmonie. Doch obwohl die Fans sich begeistert von der ungewohnten Nähe zeigten, dürfte Charlène ihre tadellose Haltung einiges gekostet haben.

Im Sommerlook mit strahlendem Lächeln fegt Charlène alle Gerüchte weg

Beim glamourösen Start in die Formel-1-Saison herrschte beim Großen Preis von Monaco trotz strahlenden Sonnenscheins noch Eiszeit zwischen Albert und Charlène. Das Paar sprach kaum ein Wort miteinander, die Miene Charlènes wirkte wie eingefroren, wie so oft, nach ihrer langen Krankheitsphase wirkte die Fürsten abwesend und grüblerisch. Wie die Zeitschrift Closer berichtet, befand sich der Grund für die miserable Laune der Landesmutter ebenfalls auf dem Renngelände.

Nicht zum ersten Mal, so berichtet das Blatt, war Alberts Ex-Geliebte, Nicole Coste (51), im Umfeld zugegen. Für Charlène ist es eine ständige Provokation, die Mutter eines anerkannten Kindes Alberts ständig in seiner Nähe zu wissen. Bereits vor zwei Wochen bei einer Veranstaltung der Prince Albert II of Monaco Foundation soll Coste wenig dezent im rosa Kleidchen in Alberts Nähe herumgeschwirrt sein, während Charlène dem Termin kommentarlos fern geblieben war. Da Albert sich daran offenbar nicht weiter stört und sich auch nicht genötigt sah, ein Machtwort zu sprechen, musste seine Ehefrau nun selbst die Zügel in die Hand nehmen.

Charlène von Monaco wurde von Nicole Coste schon bösartig verhöhnt Wie die Daily Mail unter Berufung auf den Journalisten Richard Eden berichtet, hatte Nicole Coste nur bittere Worte für Charlène in einer misslichen Lage der Krankheit übrig. „Es ist mir egal, was mit ihr los ist. Warum sollte es mich kümmern? Alles, was ihr passiert, ist Karma. Die Menschen in Monaco lieben mich mehr als Charlène. Sie lieben und respektieren mich wirklich“, soll die frühere Stewardess zu Eden auf einer Party gesagt haben. Wochen vorher hat Nicole Coste in einem Interview mit Paris Match offen und unverblümt über ihr Leben und ihr Verhältnis zu den Grimaldis gesprochen. Charlène warf sie damals vor, ihren Sohn Alexandre Grimaldi-Coste (19) herablassend behandelt zu haben.

Charlènes Charme-Offensive nimmt Coste den Wind aus den Segelen

Endlich strahlt Monacos Fürstin Charlénes wieder: Lange wirkte die Beziehung zwischen Fürst und Ehefrau äußerste angespannt (Fotomontage). © Franziska Kraufmann/dpa

Statt ihrer gewohnten Leidensmiene zog die zweifache Mutter nun alle Register. Beim „Opening of the Village of Grimaldi Historical Sites in Monaco“ fegte eine entspannt lächelnde Charlène in sommerlicher Streifenbluse (€421), ultraweiter Hose in Olive (€368) mit XL-Gürtel, cooler Miu-Miu-Sonnenbrille und sommerlichen Sandalen jeden Raum für miese Gerüchte vom Platz. Die Zwillinge trugen Looks in weißen und beigen Tönen, auch Albert sah in seinem blauen Ensemble aus, als könne er kein Wässerchen trüben. So viel Schulterschluss und Harmonie war schon lange nicht mehr zu beobachten. Die Fans waren ganz aus dem Häuschen.

Dabei sieht sich das Fürstenpaar Monacos stets schwelenden Gerüchten gegenüber, es könnte um die Ehe nicht zum besten stehen. Außerdem hängt der Haussegen schief, weil sich angeblich Fronten zwischen den Grimaldis und Alberts Ehefrau gebildet haben sollen. Alberts Schwester Caroline hatte die Landesmutter in deren Abwesenheit wegen Krankheit und Genesung im Fürstenhof vertreten und brachte am 100. Geburtstag Fürst Rainiers (81, † 2005) auch ihre Kinder in Stellung. Verwendete Quellen: Instagram@palaisprincierdemonaco, schlager.de, Closer