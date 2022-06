Charlène von Monaco: First Lady an der Seite des Fürsten Albert II.

Von: Annemarie Göbbel

288534560.jpg © Eric Gaillard/dpa

Die Fürstin von Monaco sorgt für Glamour im Inselstaat an der Côte d’Azur. Doch die gebürtige Südafrikanerin scheint auch so manches dunkle Geheimnis zu haben.

Charlene Wittstock kam 1978 im heutigen Simbabwe zur Welt. Ihre Eltern zogen mit ihr und ihren Brüdern nach Südafrika, wo sich früh ihr Schwimmtalent offenbarte.

Ihren größten Erfolg erreichte Charlene bei den All Africa Games 1999, wo sie zwei Goldmedaillen gewann. Bei den Olympischen Spielen 2000 trat sie für die südafrikanische Nationalmannschaft an.

Erbprinzen Albert von Monaco lernte sie 2000 bei einem Schwimmevent kennen. 2011 heirateten die beiden. Drei Jahre später brachte Charlène die Zwillinge Gabriella und Jacques zur Welt.

Bis auf wenige Ausnahmen verbrachte die Fürsten das Jahr 2021 getrennt von Mann und Kindern fast vollständig erst in Südafrika, dann vermutlich in einer Schweizer Klinik.

2022 kehrte sie Schritt für Schritt zu ihren Aufgaben als Landesmutter zurück. Die Ursache wurde, trotz vieler Stellungnahmen seitens des Palastes, nie ganz geklärt

Monaco – Die heutige Fürstin von Monaco kam 1978 als Charlene Lynette Wittstock im heutigen Simbabwe zur Welt. Als Tochter einer Schwimmlehrerin war schon im Kindesalter klar, dass Charlène eine Schwimmkarriere anstreben wollte. Wegen besserer Trainingsbedingungen zog sie als Jugendliche nach Durban. Bereits 1996 holte Charlene für die dort ansässigen Seagulls den ersten Platz bei den südafrikanischen Schwimm-Meisterschaften.

Im Jahr 2000 lernte sie auch ihren späteren Ehemann Albert von Monaco kennen. Ab 2006 zeigte sich die Sportlerin an Alberts Seite, der Palast dementierte jedoch lange die Verlobung. Zu schwer wog das Erbe der 1982 verunglückten Mutter Alberts, Gracia Patricias. 2011 gaben sich Charlène und Albert, inzwischen Fürst von Monaco, das Ja-Wort. 2014 kamen die gemeinsamen Zwillinge Gabriella und Jacques zur Welt.

Trotz ihres Lebensmittelpunktes Monte Carlo bleibt Charlène Südafrika tief verbunden. Im April 2021 reiste sie wegen eines Engagements gegen Nashorn-Wilderei in ihre alte Heimat und konnte wegen eines angeblichen HNO-Infekts lange Zeit nicht die Rückreise antreten. Bilder zeigten sie abgemagert und verändert. Die Odysee endete in einer Schweizer Klinik. Sie leide unter „körperlicher und psychischer Erschöpfung“, hieß es. Scheidungsgerüchte wurden stets dementiert. Seit April 2022 nimmt die Fürstin schrittweise ihre Pflichten wieder selbst wahr.

Charlène von Monaco: Die Wurzeln und ihre Kindheit in Südafrika

Die preußischen Ururgroßeltern Charlènes, Martin Gottlieb und Louise Wittstock waren im Sommer 1861 mit Gottliebs Eltern und seinen acht Geschwistern aus Zerrenthin in der Uckermark nach Hamburg aufgebrochen, um von dort aus am 23. Juli 1861 an Bord der Bark San Francisco nach Südafrika (Tafelbucht) ausgewandert. Dort lebten die Wittstocks als Tagelöhner und suchten offenbar erfolglos nach Diamanten.

Charlene wuchs mit zwei jüngeren Brüdern im südafrikanischen Benoni östlich von Johannesburg auf. Sie ist die Tochter der Schwimmlehrerin Lynette Humberstone und des Betriebsinhabers Michael Kenneth Wittstock.

Charlène von Monaco: Kann auf eine glänzende Sportlerkarriere zurückblicken

Von Durban aus konnte die Profisportlerin zahlreiche Medaillen für sich gewinnen. 1999 erschwamm Charlene Wittstock bei den All Africa Games den wichtigsten Erfolg ihrer Karriere: Sie holte für die Seagulls die Goldmedaille über 100 Meter Rücken und 100 Meter Freistil. Ein Jahr später wechselte Charlene zum Tuks Swimming Club. 2000 trat sie für die südafrikanische Nationalmannschaft an: Bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney landete sie in der 4 x 100 Meter-Staffel mit ihren Teamkollegen auf dem fünften Platz. Ihr Ehrgeiz war geweckt. Im selben Jahr nahm Charlene am Schwimm-Event Mare Nostrum in Monaco teil. Dort traf sie auf ihren späteren Ehemann, den damaligen Erbprinzen Albert von Monaco.

Charlène von Monaco feierte 2000 in Sydney ihr Olympia-Debüt (Symbolbild). © Gallo Images/Imago

Beim FINA-Schwimm-Weltcup 2001/2002 gewann die Südafrikanerin auf den Strecken 50 und 100 Meter Freistil, mit der 4 x 100 Meter-Lagenstaffel konnte sie sich den Titel sichern. Mit denselben Teamkollegen gewann sie außerdem die Silbermedaille bei den Commonwealth Games 2002. 2005 zog Wittstock wieder in die Nähe von Durban, um sich vom Profi-Coach Brannislav Ivkovic trainieren zu lassen. 2007 wurde sie erneut südafrikanische Meisterin auf der Strecke 50 Meter Rücken.

Ein Jahr später plante die damals 30-Jährige eine erneute Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen, die 2008 im chinesischen Peking stattfanden. Aufgrund anhaltender Schulterprobleme musste sie ihre Teilnahme jedoch absagen. Sie beendete ihre Profi-Karriere offiziell im Jahr 2007 und modelte für die „Sports Illustrated“.

Charlène von Monaco: Zarte Bande, erste Auftritte und Hochzeit mit Albert II.

Obwohl wenig über die Anfänge bekannt wurde, ist 2000 das Jahr des Kennenlernens. Charlène trat als Alberts offizielle Begleitung sowohl bei den Olympischen Winterspielen 2006 als auch beim Formel-1-Rennen um den Großen Preis von Monaco in Erscheinung. Ehegerüchte waren des Paares ständige Begleiter, besonders als Wittstock ihren Wohnsitz 2007 nach Monaco verlegte. Der Palast dementierte.

Bei Auftritten zeigt sich Charlène von Monaco nicht nur mit Ehemann Fürst Albert II., sondern auch gerne mit neuer Frisur. © dpa/Sebastien Nogier

Am 19. Juni 2010 stand die ehemalige Olympionikin bei der Hochzeit von Kronprinzessin Victoria von Schweden und Daniel Westling an Alberts Seite. Am 23. Juni 2010 folgte endlich die Verlobung von Charlene Wittstock mit dem monegassischen Landesvater. Doch bevor die Hochzeitsglocken läuteten, musste die Protestantin zum katholischen Glauben konvertieren. Am 1. Juli 2011 heiratete sie Fürst Albert II. standesamtlich, einen Tag später folgte schließlich die kirchliche Trauung. Die Echtheit der Ehe wurde immer angezweifelt.

Am 30. Mai 2014 teilte der monegassische Palast mit, dass Charlène von Monaco schwanger sei und das Paar Ende des Jahres 2014 sein erstes gemeinsames Kind erwarte. Am 9. Oktober folgte die freudige Botschaft, dass es sich um Zwillinge handele. Am 10. Dezember 2014 brachte Charlène von Monaco Gabriella Thérèse Marie, Comtesse von Carladès sowie den Thronfolger Jacques Honoré Rainier, Erbprinz von Monaco, Marquis von Baux gesund zur Welt.

Charlène von Monaco: Warum die Gerüchteküche um sie nie kalt wird

Die kühle Schönheit tritt als Landesmutter von Monaco kein leichtes Erbe an. Ständige Vergleiche mit Grace Kelly, der viel zu früh bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Mutter Alberts, waren anfangs sicher eine Belastung. Die Familie Grimaldi hat aber nicht nur den Tod Gracia Patricias zu beklagen.

Es ist zwar eine Legende, doch die Häufung von unglücklichen Ereignissen halten viele für keinen Zufall, denn angeblich wurde die Grimaldi-Familie im 13. Jahrhundert mit einem Liebesfluch belegt. Auch wenn nichts dran ist, tragische Tode, zerbrochene Ehen und Fürstin Charlènes Krankheitsodyssee bewegen die Fans der Fürstenfamilie bis heute.

Charlène von Monaco: Engagements und Interessen

Ihre Stiftung „Fondation Princesse Charlène de Monaco“ setzt sich für den Aufbau einer Welt ein, in der Kinder aus allen sozialen Schichten in einem sicheren Umfeld gedeihen und lernen können, miteinander zu leben. Die Stiftung kämpft gegen Ertrinken, fördert die Erziehung von Kindern durch die Werte des Sports. Laut WHO ist Ertrinken in vielen Ländern eine der Haupttodesursachen bei Kindern. 2,5 Millionen Todesfälle wurden in den letzten zehn Jahren registriert.

Charlène setzt sich außerdem für die Tierwelt, besonders in ihrer Heimat ein. Für Spendenaufrufe für ihre Stiftung oder die Nashörner Südafrikas, die ihr sehr am Herzen liegen, posierte sie schon mit kohlschwarz umrandeten Augen in radikalen Posen.

Zu den privaten Interessen der zweifachen Mutter zählen Surfen, Bergsteigen, Moderne Kunst und südafrikanische Literatur. Charlène von Monaco ist außerdem Vegetarierin.