Charlène von Monaco sorgt bei Boutique-Eröffnung für modischen Hingucker

Von: Annemarie Göbbel

Charlène von Monaco zeigt modisches Esprit. Bei der Eröffnung einer Boutique zeigte sich die Fürstin ohne Gatten Albert im Transparent-Outfit.

Monaco – Immer häufiger zeigt sich die Charlène von Monaco (44) wieder im Rampenlicht. Wirkte sie nach ihrer langwierigen Krankheit bei ersten Auftritten immer noch sehr angeschlagen, geht die Fürstin allmählich wieder im gewohnten Format ihren royalen Pflichten nach. Bei der Zegg Cerlati Eröffnung einer neuen Panerai Boutique in Monte Carlo erschien die ehemalige Olympionikin in einem ganz besonderen Outfit.

Charlène ist zurück im Fashionolymp und zeigt ihr modisches Gespür

Die Zwillingsmutter trug einen Komplett-Look in Schwarz wie alle anderen Gäste, doch erlaubte sich die Gattin Fürst Alberts II. (64) einen modischen Hingucker. Zur ausgestellten Wide Leg Skirt Trousers mit kostbarem Detailgürtel trug sie ein schulterfreies Top, darüber eine transparente Bluse in Streifenoptik – beides vom italienischen Modehaus Brunello Cucinelli. Dazu kombinierte Charlène lange Glitzerohrringe, die wunderbar zu ihrem blonden Kurzhaarschnitt passten.

Charlène von Monaco war ohne Gatte Albert II. und die Zwillinge Jacques und Gabriella (beide 7 Jahre) erschienen. Vor einer Woche sah man die beiden zuletzt zusammen in London. Gemeinsam nahmen sie an der Trauerfeier für Queen Elizabeth II. (96, † 2022) teil. Die britische Monarchin war am 8. September auf ihrem Landsitz Balmoral in Schottland verstorben und nach zehntägiger Trauerzeit im Beisein vieler Wegbegleiter und hochrangiger Staatsgäste, darunter das monegassische Fürstenpaar, auf Schloss Windsor beigesetzt worden.

Charlène von Monaco trauert um Queen Elizabeth II. Bei Instagram veröffentlichte die Wahlmonegassin ein lächelndes Bild Queen Elizabeths II. gekleidet in fröhlichem Gelb, winkend, mit einem Blumenstrauß im Arm und schreib dazu ihre Abschiedsworte: „Ich bin zutiefst betrübt über die Nachricht vom Tod Ihrer Majestät Queen Elizabeth II., einer wahrhaft großen Dame, deren Engagement und Dienste in den 70 Jahren ihrer Regentschaft in der ganzen Welt anerkannt wurden. Heute sind meine Gedanken bei ihrer Familie, ihren Kindern, Enkeln, Urenkeln und dem britischen Volk.“

Charlène versteht es, sich auch in Schwarz in Szene zu setzen

Charlène von Monaco erscheint zum zweiten Mal diese Woche in Schwarz. Einmal montags bei der Beerdigung Queen Elizabeths II., dann donnerstags darauf bei der Eröffnung einer Boutique in Monaco (Fotomontage). © Gareth Fuller/dpa & Instagram @zegg_cerlati

Dem traurigen Anlass entsprechend folgte die gebürtige Südafrikanerin dem Sarg der britischen Queen in Schwarz in die Westminster Abbey. Charlene trug ein langärmeliges schwarzes Kleid von Designer Terrence Bray. Der Hut war von Dolce & Gabbana, ein kleiner Netzschleier über dem Gesicht verhüllte die Tränen der Fürstin.



Vor diesem Auftritt hatte sich die Fürstin offenbar wieder eine längere Auszeit gegönnt. Nach den turbulenten Zeiten im vergangenen Jahr hatte der Fürstenpalast mitgeteilt, sie wolle Schritt für Schritt wieder ihren Aufgaben als Landesmutter nachkommen. Zuletzt gesehen hatte man Charlène in der Öffentlichkeit im Mai bei der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft in Monaco.