Charles und Diana: Ihre Ehe war von Anfang an zum Scheitern verurteilt

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Für Tausende von Menschen war die Ehe von Prinz Charles und Diana eine Traumhochzeit. Dass der Prinz in der Nacht vor der Hochzeit seiner Braut ein Geständnis machte, blieb lang unbekannt.

London – Für die Kameras spielten Charles (73) und Diana (36, † 1997) das glückliche Hochzeitspaar. Doch hinter den Palastmauern brodelte und kochte es. Besonders die Gefühle der jungen Braut befanden sich auf Achterbahnfahrt. Glaubt man den Worten einer Freundin, wäre es fast nicht zur Eheschließung gekommen. Charles‘ Beichte in der Nacht vor der Heirat ließ das Märchen der großen Liebe wie ein Kartenhaus unwiederbringlich in sich einstürzen.

Charles und Diana: Ihre Ehe war von Anfang an zum Scheitern verurteilt

Am 29. Juli 1981 läuteten die Hochzeitsglocken für den Prinzen von Wales und seine Braut Diana Spencer. Penny Thornton (76), eine Astrologin, bei der Diana später Rat suchte, machte in der ITV-Dokumentation „The Diana Interview: Revenge of the Princess“ (dt. Das Diana-Interview: Rache einer Prinzessin) eine verblüffende Enthüllung.

Leider kein Kuss der wahren Liebe. Prinz Charles legte die Karten in der Nacht vor der Hochzeit offenbar auf den Tisch. © dpa

Ein grausames Geständnis dürfte die 19-Jährige in einen tiefen Konflikt gestürzt haben. Ihre Liebe wurde mit Füßen getreten, weil ihr Traummann ihr unmissverständlich klarmachte, dass eine andere längst sein Herz besaß. „Eines der schockierendsten Dinge, die Prinzessin Diana mir erzählt hat, war, dass Charles ihr am Abend vor der Hochzeit gesagt hat, dass er sie nicht liebt“, berichtet Thornton in der Dokumentation, die sich auf Dianas Skandal-Interview mit der BBC 1995 nach ihrer Trennung von Charles konzentriert.

Als Interviewer Martin Bashir (59) Prinzessin Diana fragte, ob Camilla (74) ein „Faktor“ für das Scheitern der Ehe gewesen sei, antwortete Diana mit dem inzwischen berühmten Satz: „Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded.“ („Nun, wir waren zu dritt in dieser Ehe, also war es ein bisschen überfüllt.“). Queen Elizabeth II. (96) hat es Herzogin Camilla lange nachgetragen, dass ihr Sohn nicht offen für die Ehe war, sie wollte Camilla lange Zeit einfach nur loswerden.

Charles und Diana: Prinz Philip versuchte Prinz Charles zur Räson zu bringen

Jenny Thornton vermutet, dass die damalige Geliebte und heutige Ehefrau des Thronfolgers der Grund für Charles‘ offene Worte vor der Hochzeitsnacht war. Sie glaubt, Charles „wollte nicht mit falschen Voraussetzungen in die Hochzeit gehen“. Laut „People“ berichtet sie weiter, dass die junge Braut nach dieser „verheerenden“ Enthüllung in Erwägung zog, die aufwendig geplante Hochzeit abzusagen. Doch sie spielte mit und musste die Demütigung hinnehmen, dass Camilla an ihrem großen Tag mit in der St. Paul‘s Kathedrale saß und sich ihr im Stillen überlegen fühlen durfte.

Prinz Charles und Diana wenden sich bei einem Theaterbesuch den Rücken zu. Richtig glücklich wurde das Paar aus gutem Grund nie. © London Express/dpa

Prinz Charles dürfte ebenfalls alles andere als glücklich mit den Umständen gewesen sein, die sein freies Leben beendeten. Die königliche Biografin Ingrid Seward (74) berichtet, dass sich der Sohn von seinem Vater Prinz Philip (99, † 2021) „gedrängt fühlte“, Diana zu heiraten. Seward schreibt in „Us Weekly“: „Er erzählte einigen Freunde, dass er sich unter Druck gesetzt fühlte, Diana zu heiraten“, weil Philip gesagt hätte, er müsse Diana heiraten oder sie gehen lassen. Er könne ein junges Mädchen nicht an der Nase herumführen. „Sie ist erst 19 Jahre alt. Du kannst sie nicht hinhalten‘“, soll er Charles ins Gewissen geredet haben, der sich sehenden Auges in sein Schicksal fügte.