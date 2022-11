Charles III. reißt das Ruder herum: Elf arbeitende Royals und keine „verschlankte“ Monarchie

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Strategiewechsel im Hause Windsor. Eigentlich wollte König Charles III. die britische Monarchie als neuer Herrscher verschlanken. Doch jetzt macht der Nachfolger von Queen Elizabeth II. eine Kehrtwende.

London – Schon zu Zeiten Queen Elizabeth II. (96, † 2022) hatte damals noch Prinz Charles stets erklärt, er wolle die Monarchie verschlanken, um zeitgemäß und modern, mit frischem Wind in die Thronfolge zu starten. Noch nicht mal gekrönt, ändert König Charles III. (73) nun offenbar wieder seine Meinung. Wie Dailymail berichtet, will er seine Pläne bei einer 180-Grad-Wende einer „Detox“-Monarchie einstampfen und die Zahl der arbeitenden Royals bei elf belassen.

Als die Royals sich selbst „verschlankten“ musste ein neuer Plan her

Charles wollte das Fortbestehen der Monarchie sichern. Schon vor dem Tod von Queen Elizabeth II. und ihres Gatten Prinz Philip (99, † 2021) hieß es, dass die Monarchie verschlankt werden soll. Zu den sieben Mitgliedern sollten neben der ehemaligen Monarchin und ihrem Ehemann auch König Charles III., seine Ehefrau Camilla (75), Prinz William (40), dessen Frau Kate (40) sowie Prinz Harry (38) zählen.

Die vier Hauptakteure der elf arbeitenden Royals, wie Charles III. sie jetzt für seine Aufstellung eingeplant hat sehen ihn und Camilla, William und Kate an der Spitze vor (Fotomontage). © Yui Mok/dpa & Aaron Chown/dpa

Der Plan löste sich auf, als Harry und Meghan (41) sich aus von den aktiven Royals zurückzogen und ihr eigenes Leben in den Vereinigten Staaten hochziehen wollten. Prinz Philip starb. Prinz Andrew (62) fiel in Ungnade und war als Royal wegen seines Prozesses, der in einem Vergleich endete, wegen sexueller Nötigung von Virginia Giuffre (39) nicht mehr einplanbar.

Das ist Charles III. royale Elf 1. König Charles III. 2. Camilla, Königingemahlin 3. Prinz William und 4. Kate, der Prinz und die Prinzessin von Wales 5. Anne, die Princess Royal 6. Prinz Edward und 7. Prinzessin Sophie, der Earl und die Gräfin von Wessex 8. Prinz Richard und 9. Birgitte, der Herzog und die Herzogin von Gloucester 10. Prinzessin Alexandra 11. Herzog von Kent, Prinz Edward

König Charles III. Familie steht offenbar noch nicht voll und ganz hinter seinen Plänen

Die Royas hatten sich von selbst verschlankt. Nur die Arbeit blieb die gleiche. Das stellte andere Royal mehr in den Mittelpunkt: Prinzessin Anne (72), Prinz Edward (58) und seine Frau Sophie (57), Gräfin von Wessex übernahmen zunehmend Schlüsselrollen und repräsentative Pflichten. Derzeit würden die Royal-Mitglieder jährlich etwa 3.500 Veranstaltungen wahrnehmen. In Zukunft dürften es Experten-Einschätzungen zufolge bei weniger arbeitenden Royals deutlich weniger werden.

Freude, Trauer, Jubel: Die Meilensteine von Queen Elizabeths II. Regentschaft Fotostrecke ansehen

Was mit den übrigens Charity-Events geschehen soll, stehe noch nicht fest, wie ein Senior-Royal gegenüber Daily Express erklärt haben soll. „Das sind Dinge, die derzeit im Rahmen einer breiteren Überprüfung untersucht werden“, teilte er mit. Möglicherweise würde Prinz William und Prinzessin Kate ihr Arbeitspensum erhöhen und neue Aufgaben übernehmen. Kate soll sich jedoch lieber um ihre Kinder kümmern wollen. König Charles III. will jedoch mit seiner Familie auf Reise gehen, wie man hört. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, express.co.uk