Charles III. steht zu Meghan Markle: Krönungsprogramm zeigt Familienidyll

Von: Annemarie Göbbel

Eine Fotografie im Krönungsprogramm von König Charles und Camilla sagt mehr als tausend Worte. Es ist ein kleines Friedensangebot an Meghan Markle.

London – Was wäre die Krönung Ihrer Majestäten König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) am 6. Mai 2023, wenn man nichts davon behalten könnte. Aus diesem Grund arbeitet das königliche Merchandising auf Hochtouren, um Shirts, Regenschirme, Aufkleber, Caps und Kaffeetassen rechtzeitig zur Krönung unters Volk bringen zu können. Da darf natürlich auch das offizielle Krönungsprogramm nicht fehlen. Für derzeit 10 britische Pfund (11,35 Euro) geht das gute Stück über die Netztheke der royalen Shop-Webseite royalcollection. Im Programm enthalten ist eine echte Überraschung.

Trotz royaler Dauerfehde erscheint ein gemeinsames Familienbild im Krönungsprogramm

Auf der 84-seitigen Publikation werden die Lebensgeschichten Ihrer Majestäten erzählt und eine Vorschau auf den Krönungstag geboten, einschließlich des Gottesdienstes in der Westminster Abbey und des historischen Moments der Krönung. Neben den Details zum Krönungslunch und dem Glanz vergangener Krönungen, den Kronjuwelen und der königlichen Erbfolge findet sich auch eine ganzseitige Fotografie der Royal Familie gemeinsam mit Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41).

Aufgenommen wurde das Bild, auf dem Harry und Meghan im Kreis der Royal Family strahlen, vom königlichen Fotografen Chris Jackson, das der Auserwählte im Jahr 2018 anlässlich des 70. Geburtstags des Monarchen in den Gärten von Clarence House gemacht hat. Meghan und Harry sind noch arbeitende Royals und alle zusammen sehen gelöst und bester Stimmung aus, als Jackson das Zeitdokument in einer Momentaufnahme einfriert. Jetzt kommt es also zu später Ehre und überbringt Meghan Markle jenseits des Atlantiks eine Friedensbotschaft: Ohne viele Worte sagt der König damit: Ich denke an dich, eure Familie ist ein Teil unserer Familie, egal ob du zur Krönung kommst oder nicht.

Erzbischof Justin Welby ist ein Stimme im offiziellen Krönungsprogramm In dem Programm sagt Erzbischof Justin Welby (67), Erzbischof von Canterbury, dass Charles seine Krönungskleidung, seine „robes of status and honour“ für die Salbung während der Zeremonie am 6. Mai gegen ein einfaches weißes Hemd tauschen wird. Der Erzbischof sagt weiter, der König werde als Diener vor Gott kommen, „im vollen Wissen, dass die Aufgabe schwierig ist und er Hilfe braucht“. Er fügte hinzu: „Im vollen Wissen, dass er auch als König einer des Volkes ist und dass er, selbst wenn er eine bestimmte Rolle zu erfüllen hat, an unseren menschlichen Schwächen und Verwundbarkeiten teilhat.“ Der Erzbischof beschreibt, wie Krönungen „oft die Hoffnungen und Gebete der Nationen für Frieden, Gerechtigkeit und das Gemeinwohl mit sich bringen“.

Zeigt König Charles in dem Bild seine Wunschfamilie?

König Charles hat eine kleine Nachricht für Meghan im aktuellen Krönungsprogramm hinterlegt (Fotomontage). © Chris Jackson/dpa & iImages/Imago

Auch beim Titelbild des Krönungsprogramms hatte Jackson den Finger am Auslöser, zu seinem Familienbild sagt er: „Schön, dieses Bild zu sehen, das ich 2018 im offiziellen Krönungsprogramm aufgenommen habe – es hat so viel Spaß gemacht, es zu machen“. Den Spaß kann man förmlich fühlen, wenn man sein Bild betrachet: Charles hält auf einer Bank seinem Enkel Prinz George (9) auf dem Schoß. Camilla sitzt neben ihm, kuschelt mit Prinzessin Charlotte (7) und deutet auf irgendetwas. Prinz William (40) lächelt und Cathrine (41) strahlt und hält ihr drittes Kind Louis (3) am Arm. Und da sind sie: Harry (38) und Meghan (41) stehen so selbstverständlich im Bild, wie man es nach dem Megxit und den Anfeindungen in den diversen Veröffentlichungen der Sussexes nicht mehr für möglich hält.

Es wäre ein leichtes gewesen, das Bild unter den Tisch fallen zu lassen. Trotzdem kann sich jeder vorstellen, dass König Charles sich Frieden mit seinem Zweitgeborenen wünscht. Er hat mit der Monarchie im 20. Jahrhundert mehr als genug zu tun. Er wünscht sich eine Aussöhnung. Doch zunächst muss Charles III. bei seiner Krönung auf die Anwesenheit Meghan Markles verzichten. Auch seine Rede musste er umschreiben, weil er eigentlich einen Toast auf Prinz Archies (3) vierten Geburtstag ausbringen wollte, doch noch ist nicht sicher, ob Prinz Harry überhaupt noch beim Krönungslunch dabei ist und nicht schon den Rückflug nach Kalifornien angetreten hat. Verwendete Quellen: royalcollectionshop.co.uk, Instagram @chrisjacksongetty, mirror.co.uk