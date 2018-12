Cora Schumacher frisch verliebt: Jetzt äußert sie sich zum heiklen Vorwurf gegen ihren Neuen

Cora Schumacher hat einen neuen Mann an ihrer Seite. In einem Interview bestätigte sie nun selbst, dass sie „sehr glücklich“ sei.

Düsseldorf - Die Ex-Frau von Formel-1-Pilot Ralf Schumacher, Cora Schumacher, hat eine neue Liebe gefunden. Im Gespräch mit RTL bestätigte die 41-Jährige nun ihre neue Beziehung zu Lenox A.:„Wir sind seit ungefähr drei Monaten zusammen und sehr glücklich“, wird Schumacher dort zitiert.

Cora Schumacher bestätigt neue Beziehung: So sieht ihr neuer Freund aus

Der muskelbepackte Mann mit Vollbart ist auch an den Händen, am Hals, an den Wangen und sogar auf der Glatze tätowiert. Dabei funkte es laut RTL-Interview gleich beim ersten Treffen - wegen eines gemeinsamen Tattoos. „Die Rolex-Krone am Handgelenk. Das war auch eines unserer ersten Gesprächsthemen beim Kennenlernen und ein guter Eisbrecher“, sagte sie gegenüber RTL. Im Gespräch schwärmt sie über die handwerklichen Fähigkeiten ihres „Neuen“. Sie liebe „seine ehrliche Art“, erzählt sie außerdem.

Schumacher verteidigt Tattoo ihres Partners: „Lenox ist kein Nazi-Rocker“

Ein Tattoo ihres neuen Partners fällt besonders auf - ein mutmaßliches Hakenkreuz-Symbol. Doch laut Cora Schumacher ist alles ganz anders: "Mir war zwar schon bewusst, dass einige so etwas denken könnten. Aber er kommt zur Hälfte aus Algerien und hat so gar nichts mit Nazis zu tun." Das Zeichen sei in seinem Fall die Swastika, ein Glückssymbol in vielen Kulturen. „So ist es seinerseits auch interpretiert." Ihr Lenox sei „definitv kein Nazi-Rocker".

Geständnis bei „Promi Big Brother“: So stellt sich Cora Schumacher ihren Partner vor

Der 41-Jährigen scheint das sehr zu gefallen. Schon in der Sendung „Promi Big Brother“ ließ Cora Schumacher durchblicken, bei welchem Typ Mann sie ins Schwärmen gerät: „So 1,89 Meter, dunkelhaarig, gut gebaut – und, wenn es geht, tätowiert“. Außerdem sollte ER ein „Survivor“ sein, ein Kerl, der sie auch in der Wildnis beschützen könnte. Scheint alles bei dem neuen Mann in ihrem Leben ziemlich zu passen.

